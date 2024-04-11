Як каратимуть за ухилення від мобілізації: що говорить закон

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт про мобілізацію вдень 11 квітня. Одним із важливих пунктів у ньому є обмеження для ухилянтів.

Володимир Зеленський прокоментував закон, ухвалений депутатами. За його словами, мобілізація тривала і до ухвалення документа, тобто з першого дня війни. Тож ті, хто ухилявся від мобілізації, все одно порушував законодавство – ті закони, які стосуються воєнного стану.

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Що сказано в законі про ухилянтів

Тепер різноманітні домисли мають піти в небуття, адже на сайті Верховної Ради з'явилася коротка вижимка з кількох дискусійних пунктів. Є там і про ухилянтів – офіційно це називається "Заходи впливу щодо ухиляння від виконання конституційного обов'язку із захисту Вітчизни".

Громадян обмежать у праві керування транспортним засобом під час мобілізації. Це станеться тоді, якщо призовник не виконає вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання своїх обов'язків. Але обмежує в правах тільки суд.

Громадянину зможуть надати консульські дії у закордонних дипломатичних установах України тільки тоді, коли він уточнить свої персональні дані із обліковими даними в ТЦК.

Чоловіки 18 – 60 років зможуть оформити паспортні документи за кордоном, якщо мають військово-обліковий документ. Ця норма діє в умовах воєнного стану.

Важливо! Депутати ухвалили законопроєкт, але законом він від цього не став. Його має підписати голова Верховної Ради, а потім президент. На закон документ перетвориться після публікації.

Сам президент говорив, що пішов назустріч військовому керівництву, яке просило про певні зміни. Законопроєкт має допомогти йому.

Що говорять бійці Сил оборони

Військові також активно коментують ухвалений законопроєкт. За словами Ігоря Луценка, потрібно, щоб люди були мотивовані та навчені, а не наловлені на вулицях. Професіоналів треба вишукувати, переконувати, можливо, навіть спокушати, але цим не займаються.