Ключові бої ще попереду: командир батальйону БпЛА розповів, як готують добровольців до фронту

Сили оборони потребують поповнення. Необхідно сформувати резерв та дати можливість військовим, які безротаційно воюють два роки, відпочити та побачити своїх рідних.

Кожен має усвідомити, що зараз війна, можливо, тільки наближається до екватора. Це 24 Каналу зауважив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко.

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"Чим більше нас, тим більше можливості дати хлопцям, які воюють вже два роки безротаційно, можливість трохи відпочити, побачити сім'ї. Також нам необхідно сформувати резерв. Крім того, кожен має усвідомити, що війна зараз не йде до свого завершення. Війна, можливо, зараз наближається до екватора. Ймовірно, ключові бої ще попереду", – наголосив він.

Як стати добровольцем

Юрій Федоренко зазначив, що батальйон безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" шукає людей на різні посади. Зокрема, техніків, операторів дронів, водіїв, представників, які могли б відповідати за засоби радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, зв'язок і так далі.

Людина може знайти посилання на анкету у соціальних мережах батальйону, заповнити її. Обов'язково потрібно вказати, чим ви займаєтесь у цивільному житті, які маєте знання та вміння. Згодом з вами зв’яжеться представник та запропонує посаду. Можливо, заповнюючи анкету на одну посаду, вам підійде інша.

Якщо ви виявили бажання мобілізуватися, проходите мобілізацію через центр військової комплектації. Після того буде загальновійськова підготовка, де навчають основ військової справи. Зокрема, як користуватися вогнепальною зброєю, тактика ведення бойових дій, зв'язок, тактична медицина, злагодження і так далі. Якщо ви призвалися на посаду пілота-оператора, ви проходите спеціалізовану підготовку від 30 до 45 дів.

Тільки після цього ви потрапляєте у бойовий підрозділ. Ще мінімум два – три тижні ви проходите стажування з бойовими розрахунками і потихеньку втягуєтесь в бойову роботу. Тобто орієнтовно через три місяці ви станете повноцінно бойовою одиницею, яка самостійно зможе виконувати бойові завдання,

– пояснив командир.

Бойові виплати

Як підкреслив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", розмір бойових виплат залежить від посади. Якщо людина перебуває на передовій, вона гарантовано буде отримувати орієнтовно 124 – 126 тисяч гривень. Якщо людина займається тиловою роботою, відповідно і грошова винагорода, буде меншою в рази, як це передбачено нормами.

Перебуваючи на тій чи іншій посаді, людина завжди може придивитися до інших ролей в підрозділі і перекваліфікуватися. Службове зростання – це один з невіднятних факторів проходження служби. Тому що людина може бути ефективною лише тоді, коли знайшла себе на певному місці,

– додав Федоренко.

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