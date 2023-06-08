Мобілізація в Україні: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон під час війни

В Україні триває дія воєнного стану та загальної мобілізації. Це означає, що українських чоловіків від 18 до 60 років можуть залучити до служби у лавах Збройних Сил.

Крім цього, військовозобов’язаним українцям обмежили виїзд за кордон. Попри це, деякі чоловіки все ж змогли знайти лазівку, незаконно перетнувши український кордон. Що чекає на порушників українського закону, розбирався 24 Канал.

Дивіться також "Електронний кабінет Захисника" допоможе отримати близько 200 різних послуг, – Кличко

Чого очікувати чоловікам, що виїхали з України незаконно

Юрист Владислав Юрчак в коментарі 24 Каналу розповів, що покарання для військовозобов'язаних чоловіків, які виїхали з України, залежить від того, як саме людина перетнула державний кордон.

Він зазначив, що якщо чоловік перетнув кордон поза прикордонним контролем, тоді вони нестимуть адміністративну відповідальність. Це передбачає штраф від 3 400 до 8 500 гривень або ж адміністративний арешт до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.

Однак якщо чоловік виїхав за кордон завдяки підробленому документу, то в цьому випадку він нестиме додаткову відповідальність

Зокрема людині, що незаконно виїхала з України з підробленим документом загрожує:

як підробка документа – штраф до 17 тисяч гривень або обмеження волі строком до 3 років;

як використання свідомо підробленого документа – штраф до 850 гривень, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі строком до 2 років.

Окремий випадок стосується чоловіків, які виїхали за кордон як волонтери або представники творчих професій. За словами юриста, якщо такі люди не повернуться в Україну після зазначеного терміну, то не нестимуть жодної відповідальності за свої дії.

Якщо особа перетнула кордон як волонтер, водій, спортсмен, артист тощо, то у випадку її неповернення в Україну у відведений час, немає жодної відповідальності за такі дії,

– сказав він.

Наостанок він зазначив, що саме це питання є найбільш болючим для нашої держави. Він зауважив, що саме відсутність відповідальності й викликає необхідність реагування з боку держави.

Як наразі триває мобілізація в Україні