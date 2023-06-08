Мобілізація в Україні: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон під час війни
В Україні триває дія воєнного стану та загальної мобілізації. Це означає, що українських чоловіків від 18 до 60 років можуть залучити до служби у лавах Збройних Сил.
Крім цього, військовозобов’язаним українцям обмежили виїзд за кордон. Попри це, деякі чоловіки все ж змогли знайти лазівку, незаконно перетнувши український кордон. Що чекає на порушників українського закону, розбирався 24 Канал.
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Чого очікувати чоловікам, що виїхали з України незаконно
Юрист Владислав Юрчак в коментарі 24 Каналу розповів, що покарання для військовозобов'язаних чоловіків, які виїхали з України, залежить від того, як саме людина перетнула державний кордон.
Він зазначив, що якщо чоловік перетнув кордон поза прикордонним контролем, тоді вони нестимуть адміністративну відповідальність. Це передбачає штраф від 3 400 до 8 500 гривень або ж адміністративний арешт до 15 діб з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
Однак якщо чоловік виїхав за кордон завдяки підробленому документу, то в цьому випадку він нестиме додаткову відповідальність
Зокрема людині, що незаконно виїхала з України з підробленим документом загрожує:
- як підробка документа – штраф до 17 тисяч гривень або обмеження волі строком до 3 років;
- як використання свідомо підробленого документа – штраф до 850 гривень, або арешт до 6 місяців, або обмеження волі строком до 2 років.
Окремий випадок стосується чоловіків, які виїхали за кордон як волонтери або представники творчих професій. За словами юриста, якщо такі люди не повернуться в Україну після зазначеного терміну, то не нестимуть жодної відповідальності за свої дії.
Якщо особа перетнула кордон як волонтер, водій, спортсмен, артист тощо, то у випадку її неповернення в Україну у відведений час, немає жодної відповідальності за такі дії,
– сказав він.
Наостанок він зазначив, що саме це питання є найбільш болючим для нашої держави. Він зауважив, що саме відсутність відповідальності й викликає необхідність реагування з боку держави.
Як наразі триває мобілізація в Україні
- Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла, що військовозобов'язані чоловіки можуть отримати запрошення до ТЦК та СП під час відвідування пляжів. За її словами, повістки можуть роздавати на пляжах, оскільки закон допускає їх вручення в будь-яких місцях.
- До цього Володимир Зеленський зазначив, що наразі зарано говорити про процес демобілізації в Україні. Попри це, він наголосив, що ротація українських військових проводиться постійно.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що у роботі військово-лікарської комісії можна побачити суттєві покращення. Ці зміни стосуються умов проходження комісії, оплати праці лікарів і переведення всіх документів у електронний формат.