Кого взагалі не мобілізують в Україні
- В Україні деякі громадяни віком від 18 до 60 років не підлягають мобілізації, якщо мають право на відстрочку, бронювання, визнані непридатними до служби і не тільки.
В Україні існують категорії громадян віком від 18 до 60 років, які з різних причин не підлягають мобілізації. Деякі українці не можуть бути примусово призвані до лав ЗСУ.
Однак їхнє право на звільнення від мобілізації повинно бути підтверджено відповідними документами. Це зазначено в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", повідомляє 24 Канал.
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Кого в Україні не можуть мобілізувати
В Україні існують певні категорії громадян віком від 18 до 60 років, які не підлягають мобілізації з різних причин.
Зокрема, це стосується тих, хто має право на відстрочку або бронювання, а також осіб, визнаних непридатними до служби за результатами військово-лікарської комісії. Також не підлягають мобілізації громадяни, виключені з військового обліку.
Згідно з Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", таке звільнення від мобілізації повинно бути підтверджено відповідними документами.
Окрім того, відповідно до законопроєкту щодо змін до законодавства з питань мобілізації та військової служби, мобілізації підлягають особи віком від 25 до 60 років.
Примусова мобілізація осіб від 18 років можлива лише у разі, якщо вони закінчили військову кафедру в закладі вищої освіти або проходили строкову службу.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, планується запровадження спеціального однорічного контракту для молоді віком від 18 до 24 років для служби в армії. Проте, за його словами, це не мобілізація.
Також нагадаємо, що наразі у парламенті не зареєстровано законопроєктів щодо зниження призовного віку. З цього питання ведуться лише політичні дискусії.