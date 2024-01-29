Мобілізація в Україні: у ЗСУ відповіли, які фахівці зараз найбільше потрібні в армії

В Україні вже майже два роки триває загальна мобілізація. Є певна категорія фахівців, які зараз найбільше потрібні у війську.

Про кого саме йдеться, розповів командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк.

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Хто найбільше потрібен в ЗСУ

Генерал-майор зазначив, що напевно некоректно це озвучувати, втім, найбільше необхідна піхота.

Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога,

– пояснив Ніколюк.

Також додав, що найбільш масова підготовка в Сухопутних військах – це саме підготовка піхотинця. Водночас наголосив, що дуже важливі й безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники, будь-хто.

"Але сьогодні – це піхота", – підкреслив командувач.

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