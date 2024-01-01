Новий законопроєкт про мобілізацію: як будуть карати ухилянтів

Кабінет Міністрів України 25 грудня вніс до Верховної ради законопроєкт стосовно змін до мобілізації. Окремим пунктом цей проєкт закону передбачає механізми боротьби з тими, хто ухиляється від мобілізації.

Так до українців, які навмисно ухиляються від служби у Збройних Силах України застосовуватимуть "тимчасові заходи". Зокрема, цих людей вноситимуть у реєстр боржників.

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Які обмеження можуть чекати ухилянтів після ухвалення законопроєкту

Відповідно до пропозицій, які викладені у законопроєкті №10378, військовозобов'язаних, які навмисне не з'явилися до військкомату, внесуть до реєстру боржників. На них також очікуватимуть певні обмеження.

Відповідно до проєкту закону на ухилянтів чекають такі обмеження:

заборона на виїзд за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження в праві керувати транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження прав розпоряджатися коштами та іншими цінностями;

відмови у підписанні кредитних договорів;

зупинення отримання пільг та послуг від держави;

Водночас відомо, що ці тимчасові заходи анулюють після повідомлення від керівника ТЦК.

Крім того, у проєкті закону також містяться й обмеження щодо чоловіків призовного віку, які наразі перебувають за межами України. Якщо цей законопроєкт ухвалять народні депутати, то паспорти цим українцям робитимуть лише після того, як вони пред'являть військово-облікові документи.

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У багатодітних чоловіків на кордоні можуть перевіряти документи

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко зазначив, що за потреби у багатодітних чоловіків прикордонники можуть вимагати військові документи. Це пов'язано з тим, що з'явилося багато фіктивних документів, які потребують ретельної перевірки.

Демченко зазначив, що працівники ДПСУ можуть вимагати у багатодітних чоловіків витяг із протоколу ТЦК. Він стосується рішення щодо відстрочки або запис про відстрочку у військово-облікових документах.

До цього Андрій Демченко розповідав, що за 2023 рік 7,7 тисячі чоловіків призовного віку намагалися потрапити за кордон, оминувши контрольні пункти пропуску. Однак у 2022 році таких випадків було більше.

Усі норми й обмеження, які наразі містяться у законопроєкті про зміни до мобілізації, наразі є лише пропозиціями. Адже до прийняття цього проєкту закону зміст відповідних обмежень і норм може ще змінитися, оскільки народні депутати можуть вносити й обговорювати свої правки.