Як призиватимуть обмежено придатних: у ТЦК пояснили особливості мобілізації у серпні

В Україні триває воєнний стан та мобілізація, адже повномасштабне вторгнення Росії продовжується. Через це військовозобов'язаних чоловіків віком 18 – 60 років можуть призвати до лав ЗСУ.

Речник ТЦК та СП Полтавщини Роман Істомін заявив, що найчастіше військовозобов'язані можуть отримати повістки з метою перевірки військово-облікових даних. Він наголосив, що у громадських місцях працівники військкоматів не вручають "бойових" повісток.

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Як відбувається мобілізація обмежено придатних

Як пояснив Істомін, у випадку отримання повістки військовозобов'язаний має прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вказаний день та час. З собою треба брати особисті та військові документи. Якщо в людини є підстави для відстрочки, то тоді їй треба взяти й документи, які це можуть підтвердити.

Якщо громадянин не має права на відстрочку, його направляють для проходження військово-лікарської комісії, щоб визначити його ступінь придатності. По завершенню комісії він визнається придатним або непридатним,

– зазначив спікер ТЦК.

За його словами, якщо військовозобов'язаний обмежено придатний, то це не означає, що він непридатний до проходження служби в ЗСУ загалом. Просто такі особи не можуть проходити службу в певних військових частинах – у ССО та десантно-штурмових військах.

Істомін також спростував вкид про те, що в Україні нібито закінчилися придатні військовозобов'язані, і тому до лав ЗСУ почали призивати обмежено придатних. Такі категорії військовозобов'язаних чоловіків і раніше підлягали призову. Він наголосив, що це не є чимось надзвичайним в умовах повномасштабного вторгнення країни-агресорки.

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