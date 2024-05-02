Які пільги та захист отримають військові, що служать в ЗСУ: відповідь Міноборони
Джерело:Міністерство оборони
В Україні з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з документом, військовослужбовці ЗСУ отримують соціальний та правовий захист від держави.
Детальну інформацію про пільги, захист та мотивацію опублікувало Міністерство оборони України. Важливо, що частина пунктів стосуються не лише військовослужбовців, а й їхніх сімей.
Читайте також Обмеження прав ухилянтів і хто має право на відстрочку: якою буде мобілізація в травні-2024
Пільги при укладанні першого контракту
- Право на компенсацію 50% першого внеску за іпотечним кредитом.
- Додаткова компенсація 100 тисяч гривень після першого року служби та ще 100 тисяч гривень після другого.
В Міноборони зазначають, що компенсація надається один раз, а деталі визначатиме Кабмін.
Відсутність штрафних санкцій, пені та процентів за кредити
- Відсутність штрафних санкцій для військовослужбовців, пені та процентів за кредити для Військовослужбовців та їх сімей під час особливого періоду, крім кредитів на житло та авто.
- Право на сертифікат у розмірі 150 тисяч гривень на купівлю транспортного засобу при укладенні контракту, що надається один раз у перші три місяці контракту.
Винагороди військовослужбовцям під час воєнного стану або особливого періоду
- Додаткова винагорода на умовах та в розмірах, що встановлює Кабінет Міністрів України.
- Винагорода за знищену або захоплену військову техніку противника від 4 до 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Гарантована відпустка військовослужбовцям
- 30 днів, з яких одна частина не може бути меншою за 15 днів.
- До 15 днів на рік за знищену техніку.
- 90 днів після звільнення з полону зі збереженням щомісячного грошового забезпечення за останнім місцем служби (у разі, якщо не звільняється).
Гарантоване збереження місця на службі та продовження строку контракту військовослужбовцям у відпустці
- Для догляду за дитиною до 3 років або до 6 років за медичним висновком.
Також військовослужбовці отримують відшкодування фактичних витрат у відрядженнях в Україні та за кордоном на час воєнного стану або особливого періоду. Зокрема це стосується проживання, транспорту, харчування та інших особистих потреб (добові).
Мобілізація в Україні: останні новини
- В Україні скасують статус "обмежено придатний" для військовозобов'язаних. Ті чоловіки, які отримали його раніше, матимуть 9 місяців, аби повторно пройти ВЛК і потрапити у категорію "придатних" або "непридатних" до військової служби. Також військовозобов'язаних поділять на 4 категорії.
- Військовозобов'язані, які оновлюють дані в ТЦК, у будь-якому разі будуть направлені на військово-лікарську комісію. Інформація про придатність до військової служби, яку й визначає ВЛК, є одним з пунктів військово-облікових даних.
- Уряд планує провести облік чоловіків, які можуть бути мобілізованими, але зараз не проживають в Україні. Водночас проведення цього обліку не означає, що людина одразу втратить статус тимчасового захисту за кордоном чи буде автоматично мобілізована.