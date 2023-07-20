Які повістки видаватимуть в Україні з 1 серпня

Від 1 серпня в Україні будуть діяти нові правила мобілізації, проте багато українців не розуміють, як це вплине на видачу повісток.

Голова пресслужби Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Марія Левко повідомила, що в Україні видаватимуть ті повістки, які передбачені законом.

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Які повістки видаватимуть в Україні після 1 серпня

Загалом в Україні є 4 види повісток. Проте, згідно з законом України, під час воєнного стану призов на строкову службу не відбувається, тому відповідних повісток не видають. Тож наразі в Україні діють 3 види повісток, а саме:

Повістка для уточнення даних. Її вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров’я військовозобов'язаних, місце роботи тощо. Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника ТЦК зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби. Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Ці види повісток залишаться і після 1 серпня. Проте зазначимо, що від того дня настануть певні зміни для солдатів строкової служби. Тепер вони за бажанням можуть бути переведені до категорії мобілізованих.

Хто може вручати повістку

Передусім, повістки в Україні мають право вручати уповноважені представники ТЦК.

Окрім них таке право мають виконавчі органи сільських, селищних, міських рад і керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій – проте всі вони можуть це зробити лише в тому випадку, якщо отримали відповідне розпорядження від ТЦК.