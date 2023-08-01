Мобілізація у серпні: які спеціальності треба і кого відправляють на фронт
В Україні під час воєнного стану триває проведення загальної мобілізації. У серпні мобілізуватимуть усіх – і придатних, і обмежено придатних за станом здоров’я.
Про це повідомив речник обласного Полтавського ТЦК Роман Істомін, інформує 24 Канал. Він також розповів, які спеціальності на сьогодні треба в армії.
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Які спеціальності треба і кого відправляють на фронт
За словами Істоміна, потреби є у всіх військових спеціальностях – це піхота, танкісти, артилеристи, льотчики, а також десантники.
Якщо особа служила, тоді її скеровують до пункту постійної дислокації військової частини. Там упродовж 3 – 4 тижнів проходить бойове злагодження. Натомість усіх, хто не служив, ми скеровуємо до навчальних центрів,
– зазначив речник ТЦК.
Чоловіків, які не мають військового досвіду, та військових запасу, які давно не проходять службу, відправляють на навчання. Воно проходить у різних навчальних центрах.
Зазначається, що навчання чоловіків, які не мають відповідного досвіду, триває мінімум один місяць. Якщо у них якась особлива спеціальність крім стрілка, то навчання може тривати довше.
Що зміниться з 1 серпня у мобілізації
- У серпні триватиме процес видачі повісток військовозобов'язаним.
- Набуває чинності закон, що дозволяє військовослужбовцям строкової служби добровільно стати мобілізованими. Це стосується осіб, строк військової служби яких закінчився в період дії воєнного стану, але військова служба була продовжена понад встановлені строки, і які прослужили не менше шести місяців у період воєнного стану.
- Буде розширено перелік сфер, в яких можуть бути заброньовані працівники для проходження військової служби.
- Окрім цього, буде запроваджено зміни у сфері надання відстрочки від служби для осіб, які доглядають за родичами. Так, відстрочка надається тільки в разі, якщо в сім'ї військовозобов'язаного немає інших людей, здатних забезпечити догляд за людиною з інвалідністю.