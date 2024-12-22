Нещодавно внесли певні зміни у правилах мобілізації за віком, зокрема це стосується чоловіків віком понад 50 років. Який вік підлягає мобілізації в Україні.

Мобілізація чоловіків за 50 тепер відбувається по дещо іншій схемі. У якому віці можуть мобілізувати, розбирався 24 Канал.

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Кого можуть мобілізувати до кінця 2024 року

Призов на військову службу в грудні відбуватиметься, як і раніше – відповідно до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають відстрочки від військової служби, бронювання та визнані військово-лікарською комісією (ВЛК) придатними для несення служби в лавах ЗСУ.

Однак варто уточнити:

чоловіків від 18 до 60 років мобілізують, якщо у них є досвід військової служби, а також тих, хто був знятий з обліку, але визнаний придатним до служби під час воєнного стану. Їм до 4 лютого 2025 року потрібно пройти ВЛК.

чоловіків віком від 25 до 60 років мобілізують на загальних підставах, якщо вони придатні або раніше були "обмежено придатні" до служби. "Обмежено придатні" також повинні були пройти ВЛК повторно.

Військовозобов'язані – це ті, хто закінчив військовий виш або пройшов службу в армії. Українці до 25 років – це призовники, вони можуть долучитись до лав ЗСУ виключно за своїм бажанням.

У дещо іншому форматі здійснюється мобілізація після 50 років. Для їхньої мобілізації потрібний окремий наказ Генштабу ЗСУ. Це передбачає наявність дефіцитної військово-облікової спеціальності.

Нагадаємо, 24 Канал розповідав, коли потрібно проходити повторну ВЛК. Якщо особа тимчасово непридатна і проходить лікування, повторний огляд може відбуватися через 2 – 6 місяців. Якщо людина непридатна до військової служби, повторний огляд відбувається за 6 – 12 місяців.

Чоловіки, які мають статус "обмежено придатний" до військової служби, мають повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року. Під час дії воєнного стану висновок ВЛК дійсний протягом 1-го року. Після чого усі військовозобов’язані мають повторно пройти ВЛК.