Це об'єктивна складова війни, – Залужний та Умєров пояснили необхідність посилення мобілізації

Валерій Залужний та Рустем Умєров виступили за посилення мобілізаційних заходів в Україні. Вони пояснили свої позиції під час обговорення законопроєкту зі змінами щодо мобілізації.

Міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали засідання Комітету Верховної Ради з національної безпеки. Про це написав у своїх соцмережах народний депутат Олексій Гончаренко.

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Що сказали Залужний та Умєров

Гончаренко дав зрозуміти, що голова Міноборони та Головнокомандувач ЗСУ підтримали ідею з посиленням мобілізації.

Вони наголосили, що посилення мобілізації – це об’єктивна складова війни. Не буде посилення – нема кому буде боронити державу. Водночас вони готові доопрацьовувати законопроєкт та вносити зміни, в тому числі прибирати антиконституційні положення,

– заявив народний обранець.

Гончаренко додав, що цей законопроєкт планують докладно розглянути в Комітеті з нацбезпеки протягом найближчих 3 днів.

Що відомо про законопроєкт