Ухилянти порушували закон і до цього, – Зеленський

11 квітня 2024, 20:56
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Президент Володимир Зеленський прокоментував законопроєкт про мобілізацію, ухвалений Верховною Радою. За його словами, у документі зафіксовані важливі зміни, які допоможуть військовому керівництву країни.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила в цілому в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних обранців.

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Зеленський про законопроєкт щодо мобілізації

Президент України взяв участьу пресконференції у Вільнюсі з президентом Литви Ґітанасом Наусєдою та президентом Польщі Анджеєм Дудою у четвер, 11 квітня.

Так, під час цієї пресконференції Зеленський відповів на питання щодо закону про мобілізацію.

Він зазначив, що новий законопроєкт дозволить, серед іншого, посилити контроль за тими, хто ухиляється.

Але хочу вам сказати – будь-яка людина навіть без цього закону, яка порушувала законодавство, була мобілізаційного віку і була ухилянтом або ще щось робила поза законом, вона і так порушувала те чи інше діюче законодавство,
– стверджує президент.

Зеленський також зазначав, що зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву.

Рада прийняла закон про мобілізацію: коли він набуде чинності

  • Верховна Рада 11 квітня підтримала у цілому законопроєкт про мобілізацію під номером 10449.
  • Тепер його повинен підписати Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а потім направити на розгляд президенту.
  • Новий закон про мобілізацію може набрати чинності вже наприкінці травня цього року. Більше про те, коли запрацює новий закон, читайте у матеріалі 24 Каналу.
Автор: Ірина Марціяш