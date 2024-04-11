Ухилянти порушували закон і до цього, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський прокоментував законопроєкт про мобілізацію, ухвалений Верховною Радою. За його словами, у документі зафіксовані важливі зміни, які допоможуть військовому керівництву країни.
Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила в цілому в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних обранців.
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Зеленський про законопроєкт щодо мобілізації
Президент України взяв участьу пресконференції у Вільнюсі з президентом Литви Ґітанасом Наусєдою та президентом Польщі Анджеєм Дудою у четвер, 11 квітня.
Так, під час цієї пресконференції Зеленський відповів на питання щодо закону про мобілізацію.
Він зазначив, що новий законопроєкт дозволить, серед іншого, посилити контроль за тими, хто ухиляється.
Але хочу вам сказати – будь-яка людина навіть без цього закону, яка порушувала законодавство, була мобілізаційного віку і була ухилянтом або ще щось робила поза законом, вона і так порушувала те чи інше діюче законодавство,
– стверджує президент.
Зеленський також зазначав, що зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву.
Рада прийняла закон про мобілізацію: коли він набуде чинності
- Верховна Рада 11 квітня підтримала у цілому законопроєкт про мобілізацію під номером 10449.
- Тепер його повинен підписати Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а потім направити на розгляд президенту.
- Новий закон про мобілізацію може набрати чинності вже наприкінці травня цього року. Більше про те, коли запрацює новий закон, читайте у матеріалі 24 Каналу.