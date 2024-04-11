Ухилянти порушували закон і до цього, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував законопроєкт про мобілізацію, ухвалений Верховною Радою. За його словами, у документі зафіксовані важливі зміни, які допоможуть військовому керівництву країни.

Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила в цілому в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних обранців.

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Зеленський про законопроєкт щодо мобілізації

Президент України взяв участьу пресконференції у Вільнюсі з президентом Литви Ґітанасом Наусєдою та президентом Польщі Анджеєм Дудою у четвер, 11 квітня.

Так, під час цієї пресконференції Зеленський відповів на питання щодо закону про мобілізацію.

Він зазначив, що новий законопроєкт дозволить, серед іншого, посилити контроль за тими, хто ухиляється.

Але хочу вам сказати – будь-яка людина навіть без цього закону, яка порушувала законодавство, була мобілізаційного віку і була ухилянтом або ще щось робила поза законом, вона і так порушувала те чи інше діюче законодавство,

– стверджує президент.

Зеленський також зазначав, що зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву.

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