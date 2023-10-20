Чи мобілізуватимуть в армію всіх чоловіків в Україні: пояснення ЗСУ

В Україні триває проведення загальної мобілізації. Призвати можуть чоловіків від 18 до 60 років.

Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок, необхідно з'явитися у ТЦК СП. Чи призиватимуть в армію всіх чоловіків – пояснив керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Чи призиватимуть в армію всіх чоловіків України

За словами Фітьо, на сьогодні забрати в армію можуть чоловіків віком 18 – 60 років, якщо це дозволяє їхній стан здоров'я.

Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок, необхідно з'явитися ТЦК СП і оновити свої облікові дані. Тобто, якщо є якесь право на відстрочку – надати це право. Щоб ресурси, які зараз є в ТЦК СП, використовувати правильно,

– наголосив експерт.

Фітьо наголосив: якщо чоловік фігурує у військовому реєстрі як призовник, але приховує інформацію про своє захворювання від ТЦК і СП, вони не можуть бути поінформовані про те, що він не придатний до служби.

Коли студента можуть мобілізувати

Існують періоди, коли відстрочка не діє для студентів. Зокрема: