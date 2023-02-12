Мобілізація в Україні: як побороти страх через отримання повістки
Джерело:СтратКом ЗСУ
Загальна мобілізація населення та воєнний стан в країні тривають. Чимало українців бояться отримати повістку, адже асоціюють її з найгіршими можливими сценаріями й негайною відправкою на фронт.
Страх притаманний людям, тому не варто його соромитися. Чому він виникає та що варто пам'ятати – розповіли у ЗСУ.
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Що у Збройних Силах кажуть про страх отримати повістку
Майор ЗСУ Олександр Мельничук та сержантка ЗСУ Інна Лапіна у прямому ефірі прокоментували поширений в українському суспільстві страх отримати повістку. На думку Мельничука, у цьому питанні більшу роль відіграє негативне ставлення людей до державних структур, які виконують певний примус.
Крім того, варто пам'ятати, що негативні чутки й пропаганда поширюються дуже швидко. Асоціація "повістка – смерть" – помилкова.
Зауважимо, що часто повістки видають лише для уточнення даних чи проходження військового медичного огляду. На фронт не відправляють людей, які не вміють користуватися зброєю – спочатку військовослужбовці проходять необхідні навчання.
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Що буде за відмову від повістки
- Начальник Печерського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Сергій Калугін, розповів, що може бути за відмову від повістки. Він пояснив, що спершу, якщо військовозобов'язаний громадянин не хоче ставити підпис про отримання повістки, йому озвучать повторно у присутності свідків.
- Якщо громадянин знову відмовиться, тоді до нього можуть застосувати адміністративне чи кримінальне покарання. Усе залежить від того, якого типу повістку він не прийняв.
- Калугін констатував, якщо це повістка стосується оновлення військово-облікових даних — у такому випадку застосують адміністративну відповідальність і стягнення від 510 до 1700 гривень. Водночас, якщо військовозобов’язаний пройшов перевірку даних і медкомісію для призову, а тоді уникнув відправки до лав ЗСУ, тоді вже мовиться про кримінальну відповідальність і позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.