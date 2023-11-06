Продовження воєнного стану і мобілізації: Комітет підтримав законопроєкти

Невдовзі Верховна Рада розглядатиме продовження воєнного стану та загальної військової мобілізації ще на 90 днів – до 14 лютого 2024 року. Відповідну ініціативу, що подав Володимир Зеленський, вже ухвалив Комітет.

Власне, йдеться про законопроєкти з реєстраційними номерами 10211 та 10212, що були розміщені на сайті головного законодавчого органу нашої держави у понеділок, 6 листопада. Тепер за них має проголосувати Рада.

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Продовження мобілізації та воєнного стану

Комітет з питань оборони одноголосно підтримав закони про Укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Тепер для ухвалення законопроєкту голосуватимуть у Верховній Раді. Засідання відбудеться 8 листопада.

Зазначимо, що це буде уже дев'яте продовження воєнного стану та загальної військової мобілізації на 90 днів від початку широкомасштабної війни 24 лютого 2022 року. У всіх попередніх восьми випадках відповідні законопроєкти Верховна Рада ухвалювала за поданням глави держави:

24 лютого 2022 року;

15 березня 2022 року;

21 квітня 2022 року;

15 серпня 2022 року

16 листопада 2022 року;

7 лютого 2023 року;

2 травня 2023 року;

27 липня 2023 року.

Цього разу Президент пропонує продовжити правовий режим воєнного стану та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Вочевидь, це відбуватиметься до тих пір, допоки ми не переможемо Росію – тобто закінчимо війну.

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