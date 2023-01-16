У цьому вся Росія, люди не мають майбутнього, – політолог про мобілізацію в'язнів
У Росії продовжують масово мобілізовувати в'язнів. Це характерно для тієї країни, бо люди просто не мають майбутнього.
Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Під Соледаром і Бахмутом українські бійці знешкодили майже 14 тисяч вагнерівців.
Важливо Можлива ліквідація ПВК "Вагнера", – політтехнолог назвав головні ознаки
У російських в'язнів немає майбутнього
Рейтерович розповів, що у російських в'язнів немає майбутнього, й у цьому вся Росія. Ті, хто з в'язниць виходить, туди повертається. Для мобілізованих зеків війна – це така собі відстрочка. Невелика кількість з тих в'язнів, що повертається з фронту, все одно залишається асоціальною.
Війна не дає їм можливість соціалізуватись. Усі пропагандисти намагаються розіграти карту, яка була характерна для 1941 року. Проводять певні паралелі, що тоді теж багато людей з таборів ішли у штрафні батальйони і кров'ю змивали злочини, які здійснили,
– зазначив політолог.
Рейтерович про мобілізацію в'язнів у Росії: дивіться відео
Нюанси тих зеків і нинішніх
Він продовжив, що ці пропагандисти не враховують кілька нюансів, що відрізняє ті часи від нинішніх:
- То була все ж вітчизняна війна. Бойові дії були на території СРСР, а не іншої країни.
- Тоді було багато політичних в'язнів. У ПВК "Вагнера" не беруть політичних в'язнів, лише тих, хто представляє, так би, мовити криміналітет.
- Росіяни це приховують, але після завершення Другої світової війни багатьох в'язнів повернули до таборів. Це призвело навіть до певних війн у радянських тюрмах між тими, хто воював і ні.
"Ситуація надалі буде тільки погіршуватись, оскільки багатьох вагнерівців ЗСУ вже утилізували. Зрозуміло, що тепер вони будуть вигрібати все, що тільки можна з в'язниць по будь-яких статтях. Можливо, навіть будуть певні кулуарні домовленості з правоохоронною системою, щоб наробили певну кількість справ і посадили людей", – зауважив Рейтерович.
За його словами, тоді їх можна буде мобілізувати з в'язниць. Або ж ще в залі суду пропонувати замість тюремного строку відправитись на фронт.
ПВК "Вагнера": останні новини
- У Росії "ліцензію" на насильство отримали не тільки силовики, але й приватні військові компанії, як от ПВК "Вагнера". Ця тенденція промовисто говорить про те, в яку темряву рухається Росія.
- Рубрика "герої Росії". На Уралі з почестями поховали загиблого найманця з ПВК "Вагнер", який вбив свою матір.
- Російська армія й міноборони будуть конфліктувати з Пригожиним. Це не будуть відверті сутички, це буде тихий саботаж.