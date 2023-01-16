У цьому вся Росія, люди не мають майбутнього, – політолог про мобілізацію в'язнів

У Росії продовжують масово мобілізовувати в'язнів. Це характерно для тієї країни, бо люди просто не мають майбутнього.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Під Соледаром і Бахмутом українські бійці знешкодили майже 14 тисяч вагнерівців.

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У російських в'язнів немає майбутнього

Рейтерович розповів, що у російських в'язнів немає майбутнього, й у цьому вся Росія. Ті, хто з в'язниць виходить, туди повертається. Для мобілізованих зеків війна – це така собі відстрочка. Невелика кількість з тих в'язнів, що повертається з фронту, все одно залишається асоціальною.

Війна не дає їм можливість соціалізуватись. Усі пропагандисти намагаються розіграти карту, яка була характерна для 1941 року. Проводять певні паралелі, що тоді теж багато людей з таборів ішли у штрафні батальйони і кров'ю змивали злочини, які здійснили,

– зазначив політолог.

Рейтерович про мобілізацію в'язнів у Росії: дивіться відео

Нюанси тих зеків і нинішніх

Він продовжив, що ці пропагандисти не враховують кілька нюансів, що відрізняє ті часи від нинішніх:

То була все ж вітчизняна війна. Бойові дії були на території СРСР, а не іншої країни.

Тоді було багато політичних в'язнів. У ПВК "Вагнера" не беруть політичних в'язнів, лише тих, хто представляє, так би, мовити криміналітет.

Росіяни це приховують, але після завершення Другої світової війни багатьох в'язнів повернули до таборів. Це призвело навіть до певних війн у радянських тюрмах між тими, хто воював і ні.

"Ситуація надалі буде тільки погіршуватись, оскільки багатьох вагнерівців ЗСУ вже утилізували. Зрозуміло, що тепер вони будуть вигрібати все, що тільки можна з в'язниць по будь-яких статтях. Можливо, навіть будуть певні кулуарні домовленості з правоохоронною системою, щоб наробили певну кількість справ і посадили людей", – зауважив Рейтерович.

За його словами, тоді їх можна буде мобілізувати з в'язниць. Або ж ще в залі суду пропонувати замість тюремного строку відправитись на фронт.

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