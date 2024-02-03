Жінок України лякають мобілізацією: журналісти розвіяли черговий фейк пропаганди
Джерело:"Без Брехні"
Російські пропагандисти почали поширювати інформацію, нібито у столиці почали мобілізовувати жінок до лав ЗСУ. Однак проєкт "Без брехні" розвіяв ворожий фейк.
В Україні не мобілізовують жінок – Володимир Зеленський до того ж зазначав, що ніколи не підпише такий закон. У новому законопроєкті також немає пунктів, які змінюють військовий облік жінок.
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Правда про мобілізацію жінок
Російські пабліки почали поширювати фейк, що у Києві примусово мобілізували медичних працівниць та відправили на полігон – нібито для проходження курсів бойової підготовки. Підкріплює текст ворог фотографією, де жінці у військовому одязі передають пакунки з камуфляжем. Однак фото, звісно ж, має іншу історію.
На фотографії – військовослужбовиці 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, яким волонтерки з Arm Women Now передають комплекти сучасної зимової жіночої уніформи,
– повідомляють у "Без брехні".
Журналісти зазначили, що жінки з медичною або фармацевтичною освітою справді повинні стати на облік, однак це не означає мобілізацію. Українські жінки можуть долучитися до війська лише добровільно.
Що відомо про мобілізацію жінок
- З 1 жовтня 2023 року в Україні став обов'язковим військовий облік для жінок. Однак, як зазначалося вище, це стосується лише тих жінок, які мають медичні та фармацевтичні спеціальності. У лютому не буде ніяких змін щодо призову жінок – він лише добровільний.
- Водночас й в оновленому законопроєкті про мобілізацію також немає ніяких змін щодо призову жінок. Військовий облік лишиться за такими ж пунктами, як і був до цього, а поза волею призивати нікого не будуть.
- Як зазначив заступник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв мобілізаційного ресурсу серед чоловіків достатньо, аби перекрити потреби армії. Позиція влади незмінна – жінок долучати до війська не будуть.