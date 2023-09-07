Чи є законні підстави заборонити військовозобов'язаним жінкам виїхати за кордон: у ЗСУ відповіли

У Верховній Раді заявили, що військовозобов'язаним жінкам можуть обмежити виїзд за кордон після того, як вони стануть на облік у ТЦК з 1 жовтня 2023 року. Водночас наразі немає жодних законів, які б дозволяли це рішення впроваджувати.

Так, начальник пресслужби командування Сухопутних військ Збройних Сил України Володимир Фітьо зауважив, що наразі в законодавстві України не прописані правила перетину чи обмеження для перетину кордону військовозобов'язаним жінкам.

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Що написано у законі про заборону жінкам виїжджати з України

Фітьо наголосив, що наразі в Україні немає технічної можливості перевіряти на кордоні дипломи усіх жінок, які виїжджають. Зокрема, у нашої держави немає відповідної бази.

"Якщо керуватися законодавством, маючи необхідний перелік документів, наприклад поїхати за кордон відпочивати, чоловік військовозобов'язаний не виїжджає за кордон. Але, наприклад, чоловік, який проходить службу в ЗСУ, маючи відпускний квиток, може виїхати за кордон", – пояснив Фітьо.

Він також сказав, що, ймовірно, стосовно виїзду за кордон військовозобов'язаних жінок будуть вноситися певні зміни. Адже наразі немає процедури перевірки на державному кордоні ДПСУ, військовозобов'язана жінка медик чи ні.

Дивіться, іде автобус 40 жінок, їдуть вони на відпочинок за кордон, яким документом передбачено що ДПСУ має перевірити у всіх дипломи? Є обмеження щодо чоловіків, щодо жінок не прописано,

– наголосив речник.

Наостанок він запевнив, що наразі не існує жодних законних підстав, які б забороняли б військовозобов'язаним жінкам виїжджати за кордон.

Що відомо про заборону виїзду військовозобов'язаним жінкам