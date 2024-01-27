То чи треба мобілізувати жінок: в оборонному комітеті відповіли на заяву Інни Совсун

Доки не ухвалено законопроєкт про мобілізацію, суспільство жваво обговорює гарячі теми та пропонує шляхи вирішення проблем. Зокрема, депутатка Інна Совсун в інтерв'ю запропонувала запровадити мобілізацію жінок.

За словами Совсун, "у Конституції написано, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Не написано тільки чоловіки чи тільки жінки". Також вона зауважила, що для чоловіків прописана обов'язкова служба, але обов'язок захищати державу прописаний для всіх. Тож на цей крок можна піти, якщо буде критична потреба для оборони.

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Чи мобілізують жінок: що відповіли в оборонному комітеті

У законопроєкті про мобілізацію звучить не "громадянин", а саме чоловіки віком 27-60 років. І так воно й залишатиметься. І позиція президента, позиція комітету та позиція в принципі, я думаю, більшості парламентарів у тому, що не потрібно на сьогоднішній день додавати жінок до мобілізаційного ресурсу,

– сказав заступник голови комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

На думку Чернєва, серед чоловіків віком 27 – 60 років достатньо мобілізаційного ресурсу. Також можливо знизити призовний вік до 25 років, тож, якщо виконувати всі норми законопроєкту, чоловіків не забракне і в жінках не буде необхідності.

"Я думаю, буде достатньо чоловіків для того, аби закрити всі потреби, які є у Генштабу, і виконати всі завдання", – підсумував він.

Інна Совсун зазначила , що обидва її чоловіки на фронті. Колишній чоловік є батьком її сина і служить з першого дня повномасштабної війни.

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Жінки закликають оголосити про мобілізацію не тільки серед чоловіків