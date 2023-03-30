Запали, і жодна куля не страшна: мобілізованим із Пермі видали "свічки захисту"

Над російськими мобілізованими знущаються, як тільки можуть. Окрім того, що перед відправкою на передову вони не проходять відповідного навчання, їм дають "свічки захисту".

Про черговий зашквар російської армії повідомили російські ЗМІ. Вони зазначають, що мобілізованим з Пермського краю видали "свічки захисту", передає 24 Канал.

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Свічка захисту стане свічкою пам'яті

На "інструкції" пише, що свічку варто запалити в бою і тоді, нібито, жодна куля не буде страшною. Наказ бійцям на свічці, до речі, написали з помилками.

Мобілізовані обурені такими "забезпеченням" армії.

Це п**дець якийсь, я все більше дивуюся з таких приколів. Поголовно видали такі свічки у роті. Який баран їх запалюватиме в бою, цю свічку захисту? Як форму чи берці нові видати, так не покладено терміни, а як роздати по свічці, так без проблем,

– коментує ситуацію окупант.

За його словами, їм видали "другосортну" форму, тоді як контрактники отримали нове обмундирування.

Мобілізованим в Пермі видали "свічки захисту" / Фото росЗМІ

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