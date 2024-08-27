"Обмінялися думками щодо конфлікту": Моді обговорив із Путіним свій візит до Києва

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент України Володимир Зеленський зустрілися в Києві 23 серпня. Тоді лідери домовилися посилити оборонну співпрацю та говорили про мир. Тепер Моді розповів про свій візит Путіну.

Цікаво, що днями Зеленський запропонував Індії провести другий Саміт миру. Але за умови, що Делі підпише комюніке першого Саміту миру.

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Про що Моді говорив із Путіним

Сьогодні говорив з президентом Путіним. Обговорили заходи щодо подальшого зміцнення особливого і привілейованого стратегічного партнерства. Обмінялися думками щодо російсько-українського конфлікту та моїми висновками з нещодавнього візиту до України. Підтвердив тверду прихильність Індії підтримці якнайшвидшого, стійкого та мирного врегулювання конфлікту,

– написав Моді у соцмережі Х.

А 26 серпня Моді мав телефонну розмову з Байденом, під час якої "провели детальний обмін думками з різних регіональних та глобальних питань, включаючи ситуацію в Україні".

"Я підтвердив повну підтримку Індії у якнайшвидшому відновленні миру і стабільності", – запевнив індійський прем'єр.

Чим Індія може бути корисна для України

Вона наразі позиціонує себе як лідера країн Глобального Півдня, зокрема після головування на G20. І має значно кращі взаємини зі Сполученими Штатами Америки, ніж КНР. А також підтримує стабільні зв'язки із Росією, тому стає важливою для України як партнер із двосторонньої комунікації.