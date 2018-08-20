Модний провал: Ріта Ора вразила невдалим образом
Популярна англійська співачка Ріта Ора любить експерименти із стилем, але на концерті VMA Kickoff зірка здивувала невдалим образом.
Для виступу у Нью-Йорку Ріта обрала неонову зелену міні-сукню у леопардовий принт, яку об'єднала з відповідними колготками.
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Леопардова Ріта Ора
Співачка доповнила look туфлями також леопардового принту, об’ємними сережками та яскравим макіяжем. Така кількість деталей "перевантажила" образ Ори і зіпсувала загальне враження.
Як вам образ співачки?
Фото: Getty Images
Getty Images
Джерело: 24 Канал
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