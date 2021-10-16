Могла працювати з бойовиками: на Луганщині затримали 58-річну жінку
16 жовтня 2021 , 23:25Читать новость на русском
Джерело:ООС
Гвардійці затримали 58-річну жінку у Станично-Луганському районі. Підозрюють, що вона причетна до незаконних збройних формувань.
Затримання відбулось на одному з блок-постів. Жительку Луганська запідозрили у злочинній діяльності, коли перевіряли її документи.
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Для цього використовували базу даних. У ній підтвердилось, що жінка може бути причетною до бойовиків. Її затримали та доставили до місцевого відділку поліції.Довідка. Підозрюють, що вона вчинила злочин, передбачений статтею про створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.
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