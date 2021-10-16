Могла працювати з бойовиками: на Луганщині затримали 58-річну жінку

Гвардійці затримали 58-річну жінку у Станично-Луганському районі. Підозрюють, що вона причетна до незаконних збройних формувань.

Затримання відбулось на одному з блок-постів. Жительку Луганська запідозрили у злочинній діяльності, коли перевіряли її документи.

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Для цього використовували базу даних. У ній підтвердилось, що жінка може бути причетною до бойовиків. Її затримали та доставили до місцевого відділку поліції.

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Підозрюють, що вона вчинила злочин, передбачений статтею про створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.