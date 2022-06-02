Молдова планує узаконити введення іноземних військ в країну: деталі

Уряд Молдови на тлі війни Росії проти України планує дозволити введення іноземних військ в країну, так, як це зробила Україна у 2014 році. Відповідний законопроект вже перебуває у стані розробки.

Основною метою документа є створення правової бази для направлення експертів FRONTEX для надання головній інспекції прикордонної поліції МВС Молдови необхідної підтримки в управлінні регіональною кризою і потоком біженців, зазначають в молдовському уряді.

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Опозиція в країні, звісно ж, розкритикувала розміщення іноземного контингенту на кордоні Молдови, йдеться у повідомленні.

Всі супутні витрати, пов'язані з діяльністю експертів FRONTEX в Молдові, будуть покриті Європейським агентством прикордонної поліції і берегової охорони.

Це агенція Європейського Союзу, вона займається охороною зовнішніх кордонів. Представники товариства є відповідальним за координацію діяльності національних прикордонних служб та забезпечує надійність кордонів країн-членів ЄС з іншими країнами.

Варто додати, що під час кризи з мігрантами на кордоні з Білоруссю послугами FRONTEX користувалися Литва і Латвія.

Нагадаємо, що невизнане Придністров'я розташоване саме у Молдові. На території квазі-держави перебувають російські військові, які прагнуть дестабілізувати ситуацію в країні та за її межами. Президентка Санду неодноразово зверталась із повідомленням, що Росія повинна вивести свій контингент із країни.

Молдова хоче мирно врегулювати конфлікт у Придністров'ї, де перебувають російські військові. Присутність Росії у невизнаному Придністров'ї порушує незалежність Молдови. Про це сказала Санду під час виступу в Європарламенті.

Росія прагне вторгнутися у Молдову: що відомо

На вторгненні в Україну Росія, ймовірно, не зупиниться. Джерела 24 каналу у контррозвідці повідомили, що у Кремлі вже розробили чіткі плани вторгнення до Молдови.

Росія може реалізувати так званий донбаський сценарій – порушить територіальну цілісність Молдови та визнає незалежність Придністров'я, як зробила це з окупованими частинами Донецької та Луганської областей України.

Під час російсько-української війни у невизнаному Придністров'ї збільшилась кількість провокацій. Наприкінці квітня у Тирасполі пролунали вибухи, а поблизу селища Маяк на місцевому телерадіоцентрі пошкодили 2 антени, що транслювали російські частоти.

Після цього у Придністров'ї навіть надрукували "екстрений випуск" газети про "криваві теракти" та звернення, у якому керівник квазіутворення звертається до Путіна, щоб той "врятував їх від України".

Президентка Молдови Майя Санду заявила про бажання Модови приєднатися до ЄС. Це може бути пов'язаним із зростанням загрози нападу з боку Росії.

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