Молдова просить допитати Чауса та ще 12 громадян, – Бутусов

Ще з квітня Молдова надсилає Україні запити з вимогою допитати колишнього суддю Дніпровського райсуду Миколу Чауса. Також, як інформують ЗМІ, представники Кишинева хочуть отримати інформацію про певні автомобілі та їхніх власників.

Документ, який надіслала Україні Молдова, потрапив у розпорядження редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова. Запит датований 17 липня.

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Молдова хоче допитати причетних до викрадення Чауса

У ньому є список автомобілів з конкретними номерами та власників певних паспортів. Вони начебто причетні до викрадення Чауса.

Під час розслідування кримінальної справи на підставі зібраних на цьому етапі доказів було встановлено дані про причетність цих осіб, які використовували відповідні транспортні засоби і паспорти в діях щодо організації і безпосередньо в діях щодо викрадення громадянина України Чауса Миколи,

– сказано в документі.

Також молдовські прокурори не проти вислухати самого Чауса і почути його версію щодо власного викрадення.

За інформацією Бутусова, наразі Україна на ці запити не відповідає.

Дивіться фото документа, який є у розпорядженні Цензор.НЕТ:

Адвокат не знає, чи доставлять Чауса в ВАКС

Тим часом адвокат Миколи Чауса Ростислав Кравець повідомив, що встиг поспілкуватись зі своїм підзахисним. Проте, як інформує телеграм-канал Klymenko Time він поки не знає, чи зможуть екссуддю 4 серпня доставити в Вищий антикорупційний суд та забезпечити його захист.

Кравець також спростував інформацію, що його клієнт зустрічався з президентом Зеленським.

Що стосується зустрічі з Зеленським, посміялися разом. Хоча робити це йому ще важко. Мабуть, колишнім "своїм" і "друзям" просто не вистачає уваги. На мою думку, деякі громадяни так і не зрозуміли, яка відповідальність покладається при виконанні функцій держави і в інтересах держави Україна,

– сказав Кравець.

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