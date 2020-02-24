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      Молдова заборонила експорт м'яса птиці та яєць з України

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      Уряд Молдови заборонив ввезення м’яса птиці та яєць з України / pixabay.com

      Уряд Молдови заборонив ввезення м’яса птиці та яєць з України. У такий спосіб країна намагається запобігти поширенню вірусу пташиного грипу.

      Заборона діятиме до того часу, поки Всесвітня організація охорони здоров'я тварин не визнає територію України вільною від пташиного грипу, пише "Інтерфакс-Україна".

      Це цікаво: Які товари Україна найбільше експортувала у 2019 році: список

      Заборона поширюється на такі види продукції:

      • птиця;
      • продукти переробки птиці (тарифний код 0105, 0207) і побічні продукти;
      • м'ясо;
      • їстівні субпродукти;
      • м'ясна продукція та будь-які інші продукти, що містять м'ясо птиці (тарифний код 0207);
      • яйця (тарифний код 0407, 0408).

      Раніше Європейська комісія відмовилася переглядати рішення про припинення експорту м'яса птиці з України в ЄС.

      Довідка. Пташиний грип – це інфекційне захворювання птиці, яке викликане вірусами грипу А – H5N1 . Він дуже заразний у птахів і може бути причиною їхньої смерті. Пташиний грип належить до великої групи різноманітних вірусів грипу, які спочатку вражають птахів. Віруси грипу рідко можуть заразити людину.

      Детальніше про вірус – читайте тут.

      Що відомо про заборону на експорт птиці з України до ЄС?23 січня Євросоюз тимчасово заборонив ввезення м'яса і термічно необроблених продуктів із птиці. Це рішення пов'язане з загибеллю птиці від грипу 18 січня на ПП "Хутір" у Вінницькій області.

      У кінці січня на підприємствах ПП "Хутір" і ТОВ "Немирів-Поділля" виявили пташиний грип. Через захворювання знищили понад 100 000 курей.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Здоров'я Євросоюз Молдова Експорт Грип в Україні Епідемія
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