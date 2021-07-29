Монастирський веде разом з собою у МВС трьох заступників: ЗМІ назвали імена

До Кабінету міністрів 29 липня надійшло подання про призначення трьох заступників глави МВС. Кандидатами стали Богдан Драп'ятий, Ігор Бондаренко та Мері Акопян.

У своєму кріслі може залишитися Антон Геращенко, який був заступником міністра внутрішніх справ за часів Арсена Авакова. Пропозицію продовжити роботу йому зробив особисто Денис Монастирський.

Читайте також З повагою, "аваківський пес", – Зорян Шкіряк пішов з Міністерства внутрішніх справ

ZN.UA повідомляє, що новий глава МВС попросив президента Володимира Зеленського погодити цю кандидатуру.

Видання пише, що така ініціатива не викликала у глави держави захоплення. Ймовірно, Геращенко залишиться як радник, якщо захоче.

Нові заступники міністра

Новими заступниками міністра внутрішніх справ можуть стати Богдан Драп'ятий, Ігор Бондаренко та Мері Акопян. Усі вони є чинними службовцями.

Богдан Драп'ятий очолює секретаріат Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності;

очолює секретаріат Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності; Ігор Бондаренко є директором Департаменту інформатизації МВС;

є директором Департаменту інформатизації МВС; Мері Акопян очолює Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС.

До теми Кабмін звільнив двох ексзаступників Авакова

Призначення Монастирського