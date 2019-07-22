Монокоаліція – це і моновідповідальність, – експерт

Більшість у парламенті, отримана партією "Слуга народу", дає можливість сформувати не квотний Кабмін, а реально професійний, з антикризових менеджерів для відновлення країни. Але вікно можливостей дуже коротке, до кінця цього року.

Про це у коментарі 24 каналу сказав директор економічних програм "Українського інституту майбутнього" Анатолій Амелін.

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Монокоаліція це і моновідповідальність. Кредит довіри отримано. Як і вся повнота відповідальності за те, що відбувається. Але зараз – нове вікно можливостей

– відзначив експерт.

Але він наголосив – система пластична і податлива для змін всього 3-6 місяців (емпіричний досвід попередніх спроб).

"Якщо в цей час не будуть прийняті основні рішення, замінені керівники інституцій, які саботували реформи, не будуть арешти і посадки корупціонерів, можливості будуть втрачені", – пояснив експерт.

На думку Амеліна, Кабмін в зв'язці з Радою можуть зробити наступне:

- прискорено перезавантажити судову систему – головну проблему України і базу процвітання корупції;

- затвердити і системно реалізовувати довгострокову стратегію розвитку України (вперше за нашу історію);

- запобігти наслідкам світової кризи, що насувається. Якщо не підготуємося – "буде боляче. Всім";

- завершити розпочату дерегуляцію, оновити функціонал держорганів виходячи з необхідності громадян і економіки, а не з чиновницької доцільності. При цьому ліквідувавши десятки непотрібних відомств;

- відкрити ринок землі, прийнявши закон про обіг сільгоспземель, що вже є в Раді, і залучити в сектор десятки мільярдів потрібних інвестицій;

- провести податкову реформу, прийнявши податок на виведений капітал замість податку на прибуток.

"Це обіцяв Порошенко, це було в програмі кандидата Зеленського. І це рішення довгоочікуване для українського і міжнародного бізнесу, воно і збільшить інвестиції і зростання економіки, і зростання доходів населення", – уточнив Амелн.

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- увійти в консорціум проекту "Один пояс – один шлях", отримавши десятки мільярдів доларів на будівництво нової транспортної інфраструктури. Розвивати власну транспортну стратегію, яка перетворить Україну в євразійський транзитний і логістичний хаб. З потужними сучасними портами, річковим транспортом, що з'єднує Балтику і Чорне море, вантажними авіатермінали і сотнями тисяч нових робочих місць;

- відкрити доступ до надр і залучити десятки мільярдів доларів у видобуток газу, нафти, що зробить Україну самозабезпеченою країною. Як наслідок – і впливовим гравцем на енергоринку Європи;

- оновити систему навчання, роблячи ставку на таланти, розвиток креативності та конкуренції в глобальному світі;

- завершити модернізацію армії під стандарти НАТО і трансформувати ВПК, який може стати важливим елементом посилення позицій України в Європі;

- оновити систему фінансування і організації науки;

- змінити систему оплати праці держслужбовців, систему їх відбору та відповідальності.

"Ну, не може міністр, який відповідає за сектор отримувати менше директора великої компанії цього сектора. І не може депутат, обраний народом, сидіти на зарплаті олігарха. Зарплата повинна бути не нижче, наприклад, партнера юридичної компанії", – зауважив Амелін.

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- побудувати цифрову інфраструктуру по всій країні, не тільки перевівши державу в смартфон, а створивши базу для підвищення продуктивності в кожному секторі економіки.

Попередні Кабміни, Ради про це тільки говорили. Нові реально зможуть зробити,

– вважає Амелін

Він додав – державна система "перемолола, з'їла і виплюнула не один десяток реформаторів". Тому діяти новій Раді і Кабміну треба буде швидко. Кінець 2019 року – рубікон. Далі, якщо активно не попрацювати – світова криза, консервація системи, падіння рейтингу і запит на нове оновлення, відзначив експерт.