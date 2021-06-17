Смерч утворився прямо в Чорному морі, достатньо далеко від берега. Очевидці поділилися відповідними кадрами у соцмережах.
До теми У Дніпрі знову помітили гігантський смерч: вражаюче відео
Неподалік від величезного вихору на відео видно корабель. Втім, схоже, що ніяких руйнувань атмосферне явище йому не завдало.
Шторм утворився у Чорному морі: дивіться відео
Напередодні гігантський вихор помітили на вулицях Дніпра. Потік повітря сформувався в струмінь і розтягнувся до самого неба. Все це зняли на відео.
Штормове попередження в Одесі
Джерело: Одеська міська рада
- На 18 червня в Одесі оголосили штормове попередження – упродовж всього дня синоптики прогнозують там грози.
- Хмарна погода триматиметься у місті від 21:00 17 червня до 21:00 18 червня. Пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.
- Вночі температура опуститься до +17...+19 градусів, а вдень коливатиметься у межах +23...+25 градусів.
- Водночас в Одеській області у п'ятницю буде хмарна погода з проясненнями, дощі, грози та подекуди навіть і град.