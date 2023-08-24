Відправляють ворожі судна на тривалий ремонт: Буданов розповів про ефективність морських дронів
Джерело:"Радіо Свобода"
Україна вже налагодила серійне виробництво морських дронів. Мовиться про дуже велику кількість безпілотників.
Про це розповів очільник ГУР МО Кирило Буданов. За його словами, попри те, що росіяни знищують 60 – 70% українських морських дронів, вони є ефективною зброєю для стримування, яка дозволяє паралізувати діяльність фронту.
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Морські дрони – проблема для росіян
Буданов не розповів, скільки саме морських дронів є в України та для яких завдань їх використовують. Однак, за його словами, їх є насправді багато.
Наскільки це все ефективно працює? Оскільки є реальні завдані втрати й ціна такого дрона і ціна бойового корабля – непорівнянні, то можна сказати, що це – досить ефективний спосіб. Але, зрозуміло, 60%, може, навіть 70% вони знищують. Це правда. Немає чого тут, як то кажуть, приховувати. Проте ж для них проблема – у тих 30%,
– заявив голова ГУР.
Він додав, що є випадки, коли такі дрони знищують поряд із військовими кораблями Росії. Як наслідок, судна після цього відправляють на тривалий ремонт. Зокрема, це сталося з фрегатом "Адмірал Ессен".
"Відомий був випадок. Його знищили. При підході до фрегата "Адмірал Ессен", прямо при підході. Якщо подивитися спочатку на цю ситуацію – невдало, здавалося. Але від вибухової хвилі, оскільки його знищили приблизно у 100 метрах від корабля, а заряд досить таки потужний, і уламків було повністю пошкоджене радіоелектронне обладнання корабля, електроніка певна, антени, певні системи та гідроакустична система", – зауважив Буданов.
Після цього фрегат пішов на 3,5 місяці на ремонт – увесь цей час він стояв у доку. За словами, очільника ГУР МО, в Україні вже налагодили серійне виробництво морських дронів.
"Це не як робили у гаражах – один-два. Це не так. Нормальне серійне виробництво йде", – підсумував він.
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Коротко про українські дрони "Морський малюк"
- Нещодавно в СБУ розповіли деталі про українські морські дрони. Виявляється, що їх виготовляє колектив Служби безпеки разом із цивільними інженерами та айтівцями. Усе відбувається на одному з підземних виробництв в Україні.
- Саме ці безпілотники нещодавно успішно уразили Кримський міст, великий десантний корабель "Оленегорський горняк" та танкер SIG. Усі ці об'єкти – цілком законні воєнні цілі.
- Відомо, що морський дрон, який атакував Кримський міст, мав близько 850 кілограмів вибухівки.