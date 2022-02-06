Московські нишпорки у Харкові, Німеччина стоїть перед вибором – відео тижня

На Харківщині двічі викрили шпигунів, які працювали на Москву. Німеччина стоїть перед вибором – допомогти Україні або зберегти відносини з Росією.

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Шпигуни у Харкові

Харків'яни провели "Марш єдності". Причиною стало те, що у регіоні лише за тиждень двічі викрили російських шпигунів. Українці вирішили показати, що Харків – це Україна.

У Харкові борються зі шпигунами: дивіться відео

Вибір Німеччини

Захід розкритикував Німеччину через небажання надавати зброю Україні на тлі загрози з боку Росії. Водночас німецький уряд запевнив, що підтримуватиме країну в інші способи. Найімовірніше, новий канцлер не поспішає змінювати політику щодо Росії.

Німеччина стоїть перед вибором: дивіться відео

Діти провалились під кригу

На Херсонщині троє дітей провалились під кригу – це сталося на замерзлій місцевій річці. Дівчинка разом із молодшими братами впали, бо хотіли перевірити міцність криги.

Діти провалились у крижану воду: дивіться відео

Прощання із вбитими у Дніпрі

На Херсонщині попрощалися з трьома нацгвардійцями, яких розстріляв у Дніпрі строковик Артем Рябчук. Зі старшим лейтенантом і начальником варти Олександром Бугановим прощались батьки та дружина. Без батька залишились 2 дітей.

Прощання з вбитими нацгвардійцями: дивіться відео

Параворкаутер готується до рекорду

Харків'янин Микола Хомяков не зважає на діагноз ДЦП. Він у 19 років став майстром спорту з плавання, а вже в 20 років замахнувся на національне досягнення. Параворкаутер активно готується встановити рекорд України.

Микола Хомяков підкорив вже 2 види спорту: дивіться відео