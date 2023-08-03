"Бавовна" завітала у Підмосков'я: там жаліються про вогонь на цеху з виробництва акумуляторів
У Московській області продовжується марафон "вибухів" та цвітіння "бавовни". Так, у Підмосков'ї у селі Ачкасово вдень 3 серпня нібито "спалахнув вогонь".
Про це повідомляють російські ЗМІ. Згодом стало відомо, що буцімто горить цех з виробництва акумуляторів, передає 24 Канал.
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Що сталося у Московської області
Про "вибухи" в Ачкасово пропагандисти повідомили близько 14:20 за місцевим часом. На кадрах, які виклали у мережу, чітко видно, що внаслідок вибуху у небо здійнявся білий стовп густого диму.
У Ачкасово пролунали "вибухи" й здійнявся вгору стовп диму: дивіться відео
Спочатку очевидці повідомляли, що буцімто горить склад з акумуляторами країни-агресорки. Згодом стало відомо, що це був цех, де виготовляли ці батареї.
У Підмосков'ї горів цех з виробництва акумуляторів: дивіться відео
Цей білий дим бачили також і жителі кількох сусідніх населених пунктів поблизу Ачкасового. Жителі села казали, що на цьому підприємстві начебто була "надзвичайна подія".
Дим бачили й в сусідніх селах Підмосков'я: дивіться відео
Крім того, російські правоохоронці повідомили, що з цеху з виробництва кисневих акумуляторів нібито евакуювали 7 людей. Вони також наголосили, що площа пожежі становить 300 квадратних метрів.
На цеху внаслідок пожежі евакуювали людей: дивіться відео
Наразі достеменно невідомо, чи вдалося окупантам загасити пожежу на цеху. Крім цього, окупанти не повідомляли чи є внаслідок цієї "пожежі" постраждалі та які масштаби пошкодження будівлі.
Білий хімічний дим у Московській області після "вибуху" / Фото з російських телеграм-каналів
Нещодавно Москву нібито атакували безпілотники
- Вночі 1 серпня російську Москву знову "атакували невідомі безпілотники". Зокрема, очевидці повідомляли про вибухи в одній з веж "Москва-Сіті".
- Згодом у мережі з'явилися фото наслідків атаки по хмарочосу, де розташовані аж 3 міністерства країни-агресорки. Так, там було пошкоджено фасад на рівні 17 поверху.
- Через деякий час висловилися щодо "атаки дронів" і у Кремлі. Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков зазначив, що загроза для Москви "очевидна" і вони нібито "продовжують вживати заходів".
- Також відреагував на "бавовну" у Москві й секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що Україна не питатиме ні в кого дозволу, як використовувати ту зброю, яка вона виробляє на своїй території. Також він зауважив, що ЗСУ нищать країну-агресорку там, де вважають за потрібне.