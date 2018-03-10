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Московський патріархат заявив про підпал каплиці в Києві

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Пожежа в каплиці УПЦ МП
Пожежа в каплиці УПЦ МП / Фото з вільних джерел

У ніч з 9 на 10 березня невідомі підпалили дерев'яну каплицю Української православної церкви Московського патріархату, що розташована в Оболонському районі Києва, на вулиці Автозаводській, 68.

Про це повідомляється на сайті Київської митрополії УПЦ МП.

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Невідомі розбили вікно, залили всередину горючу суміш та підпалили храм. На місце злочину прибули співробітники поліції. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження, – йдеться в повідомлені.

Також зазначається, що невідомі спробували підпалити "храм на честь Преображення Господнього" близько 3 ночі. На місце злочину прибули співробітники поліції.

Церква заявляє, що за фактом злочину відкрито кримінальне провадження. Водночас повідомлення поліції Києва щодо факту підпалу наразі немає.

Нагадаємо, 25 січня активісти націоналістичних організацій демонтували інформаційну таблицю так званого Десятинного монастиря. Вночі приміщення намагалися підпалити невідомі. За спробу підпалу арештовано Олексія Шемотюка та Олександра Горбаня. Після цього у мережі пройшов флешмоб на захист активістів, а петиція про знесення каплиці УПЦ МП зібрала необхідну кількість голосів.

Теги: Новини України УПЦ МП Новини Києва Пожежа
Джерело: 24 Канал
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