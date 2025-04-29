Москва формує нову вісь зла: як Вашингтон може відреагувати на російські маніпуляції

У адміністрації Дональда Трампа заговорили про можливість виходу Сполучених Штатів Америки із переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни. Є припущення, що це не просто слова, адже Владімір Путін відверто маніпулює темою перемир'я.

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що Трамп може вийти із переговорів, проте його заяви щодо війни часто суперечать одна одній. Проте, якщо це й станеться, то виглядатиме дуже дивно, адже події в Україні набули світового значення. У війні на боці Росії вже відкрито бере участь Північна Корея та неофіційно Китай.

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США має показати силу у геополітиці

Ігор Чаленко підкреслив, що зараз Москва підтягує нову вісь зла проти Заходу. У цій ситуації США важливо включитись у процес протистояння світовим агресорам.

Політолог також звернув увагу на угоду про корисні копалини, яка перетворилась на угоду про партнерство. Україна та США, ймовірно, найближчим часом підпишуть її.

Те, що в цій угоді допомога, яку американці надали раніше, не зарахована як внесок у фонд реконструкції, є опосередкованим меседжем про те, що Сполучені Штати Америки продовжать надавати допомогу, яка вже буде зарахована до цього фонду,

– сказав він.

Попри все, Київ готується до найбільш песимістичного сценарію. Все для того, щоб Україна не опинилась "біля розбитого корита".

Однак наша держава, за словами Чаленка, є чесним партнером США. Це розуміють американців, адже їм видно, як відверто Путін намагається маніпулювати Трампом.

Важливо! За словами виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, США можуть вийти з мирного процесу, якщо стане очевидно, що домовленості між Києвом і Москвою досягти неможливо. Проте, він зазначив, що Україна була готова до такого сценарію й заздалегідь укріплювала безпекові зв'язки з партнерами, зокрема в Європі та Азії.

У США вже говорять, що кремлівський диктатор висловлює неповагу до американського лідера. Це схоже на меседж Путіну із вимогою розпочати конкретні дії щодо завершення російсько-української війни.