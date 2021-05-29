У Москві "замінували" літак, який мав летіти в окупований Крим

Невідомий повідомив про загрозу вибуху у російському літаку. Мовиться про рейс з московського "Шереметьєво" до окупованого Криму.

Це сталося 29 травня. Відповідні повідомлення з'явилися у російських ЗМІ, там посилаються на джерела в екстрених службах.

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У "Шереметьєво" вже направили кінологів. Рейс авіакомпанії "Росія" перенесли, поки повністю не перевірять інформацію про замінування.

Співрозмовник видання не сказав, про який конкретно рейс мовиться. Проте ЗМІ з'ясували, що ввечері до окупованого Криму з Москви мали відправитися 2 рейси.

"Мінування" літака з Протасевичем на борту

Нещодавно у Мінську вимушено посадили літак, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич.

Вибухівки так і не знайшли, однак Протасевичу та його дівчині не дозволили продовжити політ. Їх затримали білоруські силовики.

однак Протасевичу та його дівчині не дозволили продовжити політ. Їх затримали білоруські силовики. Після цього білоруська влада, зокрема самопроголошений президент Лукашенко, зробили кілька заяв, аби виправдати свої дії.

Спочатку там запевняли, що погрози про замінування надійшли від руху ХАМАС. Проте палестинці одразу спростували це, мовляв – це не схоже на їхні методи.

Після цього білоруський диктатор заявив, що повідомлення надіслали з території Швейцарії. Однак, тамтешня влада підкреслила, що їй про це невідомо.

Згодом режим Лукашенка "оновив" свою версію подій. У слідчому комітеті заявили, що про мінування рейсу Ryanair нібито надходило кілька повідомлень.

Рейс, відправлення кого було заплановане на 18:25, скасували. Натомість виліт другого повітряного судна все ще призначений на 20:00.