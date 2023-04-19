Обережно, на вас полюють: в Москві відловлюватимуть призовників по камерах відеоспостереження

В Росії електронні повістки прирівняли до паперових. Обіцяють, що протягом місяця буде налагоджена система їх розсилки. Поки військкомати хочуть роздавати паперові, утім вручати їх нікому. Військовозобов'язані не живуть за місцем реєстрації.

Про це в своєму стрімі сказав військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він розповів про схему, яку придумали окупанти для відлову ухилянтів.

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В Росії тихенько плачуть військові комісари – призовники не квапляться йти до військкоматів. І вручити їм паперові повістки, поки не запрацювали електронні, теж зась – за місцем реєстрації днем з вогнем нікого не розшукаєш. Утім, окупанти знайшли рішення як поповнити лави "другої" горе-армії світу.

Тепер призовників в Москві відловлюватимуть за допомогою системи відеоспостереження. Вона розпізнаватиме обличчя, даватиме сигнал і цим людям вручатимуть повістки. Досвід Гонконгу москвичам знадобиться,

– розповів про нові порядки в Росії військовий експерт.

Олег Жданов про нову схему відлову призовників в Росії: дивитись відео

Електронні повістки в Росії: останнє