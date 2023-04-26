Сумка окупанта до смерті налякала хостел у центрі Москви: той мав лише українську сім-картку

У центрі російської Москви сталася так звана НП, яка налякала місцевих мешканців. В одному з хостелів військовий залишив підозрілу сумку та втік.

Наразі до хостелу приїхали співробітники поліції і оточили територію. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Сумка окупанта до смерті налякала росіян у Москві

У хостел окупант Андрій потрапив дуже хитро. Він запізнився на потяг і пізно ввечері довго намагався домовитись із таксистами біля вокзалу.

У цей момент на загарбника у формі звернув увагу випадковий перехожий – він провів його до найближчого хостелу.

Після цього окупант розповів, що він не просто військовий, а учасник так званої "спеціальної військової операції". Під час заселення у хостел він навіть надав копію військового квитка, виданого в Красноярському краї. Згодом чоловік розташувався у кімнаті, залишив там сумку, вийшов на вулицю і безвісти зник.



Сумка, яку залишив окупант у хостелі / фото росЗМІ

Адміністрація та гості хостела злякалися сумки та викликали поліцію, щоб ті перевірили її.

Наразі окупанта Андрія досі не знайшли. Під час оформлення до хостела він не залишив жодних контактів, пославшись на те, що він має лише українську сім-карту.

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