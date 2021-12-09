У Москві цинічно заявляють, що переговори по Донбасу – у глухому куті

У МЗС держави-агресорки видали чергову цинічну заяву щодо конфлікту на Донбасі. У Москві переконують, що саме Київ начебто не виконує мінські домовленості, ба більше, Україна, мовляв, перекидає на Схід важке озброєння.

Про це заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова. Вона переконує, що перемовини щодо врегулювання "української кризи" зайшли у глухий кут.

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Переговори контактної групи були безрезультатні, – Захарова

Переговори щодо мирного врегулювання фактично зайшли в глухий кут. 7 – 8 грудня чергові засідання контактної групи та її робочих підгруп у черговий раз завершилися безрезультативно, нічим не завершилися,

– сказала Захарова.

У російському МЗС вкотре звинуватили Київ, що він не виконує свої зобов'язання щодо мінських домовленостей.

Росія звинувачує Київ "в імітації процесу"

За словами Захарової, Україна займається "імітацією процесу та ухиляється від прямого діалогу з Луганськом та Донецьком". Найбільше обурює державу-агресорку те, що відповідальність за ситуацію покладають на неї.

Тим часом Працюємо, щоб повернути Росію за стіл переговорів, – Дмитро Кулеба в Лондоні

Останні резонансні заяви держави-агресорки:

Голова генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов пригрозив Україні за силове вирішення конфлікту на Донбасі.

Герасимов заявив, що "Росія присікатиме будь-які провокації Києва".

Щодо нарощення військової присутності на Донбасі, то у Росії кажуть, що "це – брехня".

Саме напруження поблизу кордону України стало темою перемовин Джо Байдена та Володимира Путіна.

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