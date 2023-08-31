У Москві – знову план "Кавьор": аеропорти не приймають та не випускають літаки

Зранку 31 серпня у Москві знову перекрили аеропорти. У Росії вчергове заявили про атаку безпілотника.

О 6 ранку 31 серпня стало відомо, що у Москві знову оголосили план "Кавьор". Його оголошують щоразу, коли столицю країни-агресорки атакують безпілотники, пише 24 Канал.

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У Москві затримали десятки літаків

Відомо, що через план "Кавьор" окупанти перекрили аеропорти "Внуково", "Домодєдово" та "Шереметьєво". Через це затримуються понад 40 рейсів, а деякі взагалі скасовані.

Таке дійство відбувається щоразу, коли до столиці країни-агресорки долітають безпілотники. Згодом мер Москви Сєргєй Собянін заявив, що сили ППО нібито збили безпілотник у Воскресенському районі, який летів у напрямку Москви. За словами Собяніна, постраждалих та руйнувань немає.

Що таке план "Кавьор" Згідно з постановою російського уряду, його оголошують при незаконному перетині кордону, а також з появою в повітряному просторі невідомих об'єктів. Сам план передбачає негайну посадку чи виведення із зони всіх цивільних літаків, крім військових і рятувальних.

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