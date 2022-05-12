Моторошний фейк: росіяни кажуть наче СБУ "збирає тіла жінок та дітей" для імітації авіанальоту

Російська пропаганда знову "пробиває дно" своїм черговим фейком про українські спецслужби. Окупанти заявляють, наче Служба безпеки України наказала "зібрати лікарям тіла жінок та дітей для імітації авіанальоту".

Така інформація є в розпорядженні СБУ. Дезінформацію про "провокації" українських спецслужб вже почали поширювати пропагандисти.

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В інформаційне поле вкинули так звану "новину", що у Дніпрі "СБУ зобов'язала головлікарів обласних медустанов зібрати тіла жінок та дітей". Привезти їх начебто потрібно до обласної лікарні імені Мечникова.

За задумом пропагандистів, у який повинні повірити росіяни, далі тіла мають доправити на один з соціальних об'єктів, на якому "зімітують результати авіанальоту".

Всерйоз коментувати чергову вигадку не має сенсу. Адже причина таких заяв очевидна – Росія намагається будь-що зняти з себе відповідальність за військові злочини. І робить це заздалегідь, часто таким чином анонсуючи власні "операції",

– пояснили в СБУ.

У Службі безпеки нагадали: весь світ у курсі, що це саме російські військові обстрілюють цивільні об'єкти та позбавляють життя мирне населення. Окупанти ґвалтують жінок на окупованих територіях та вивозять дітей так званих "фільтраційних" таборів.

В СБУ запевнили, що всі злочини Росії в Україні ретельно фіксують та розслідують. Усіх винних буде притягнуто до відповідальності.

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Вигадки російської пропаганди: останні новини

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Ще зі свіжих витворів російської фантазії – про введення на українську території польських та литовських миротворців. У такий спосіб окупанти хочуть розвинути тему із начебто "планами Польщі загарбати Західну Україну". У Держприкордонслужбі запевнив: ніяких миротворців на території України нема.

Свої втрати на острові Зміїний загарбники прикривають брехнею. Мовляв, президент Зеленський, порадившись з британськими спецслужбами, вирішив "провести самовбивчу операцію" на острові.

Міноборони Росії раніше заявило про "успішний прорив української оборони біля Попасної та вихід на адмінкордон Луганщини". Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай порадив росіянам відзвітувати про "взяття Марсу".

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