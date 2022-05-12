Моторошний фейк: росіяни кажуть наче СБУ "збирає тіла жінок та дітей" для імітації авіанальоту

12 травня 2022 , 15:53
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Джерело:

СБУ

Російська пропаганда знову "пробиває дно" своїм черговим фейком про українські спецслужби. Окупанти заявляють, наче Служба безпеки України наказала "зібрати лікарям тіла жінок та дітей для імітації авіанальоту".

Така інформація є в розпорядженні СБУ. Дезінформацію про "провокації" українських спецслужб вже почали поширювати пропагандисти.

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В інформаційне поле вкинули так звану "новину", що у Дніпрі "СБУ зобов'язала головлікарів обласних медустанов зібрати тіла жінок та дітей". Привезти їх начебто потрібно до обласної лікарні імені Мечникова.

За задумом пропагандистів, у який повинні повірити росіяни, далі тіла мають доправити на один з соціальних об'єктів, на якому "зімітують результати авіанальоту".

Всерйоз коментувати чергову вигадку не має сенсу. Адже причина таких заяв очевидна – Росія намагається будь-що зняти з себе відповідальність за військові злочини. І робить це заздалегідь, часто таким чином анонсуючи власні "операції",
– пояснили в СБУ.

 У Службі безпеки нагадали: весь світ у курсі, що це саме російські військові обстрілюють цивільні об'єкти та позбавляють життя мирне населення. Окупанти ґвалтують жінок на окупованих територіях та вивозять дітей так званих "фільтраційних" таборів.
Зверніть увагу! В СБУ запевнили, що всі злочини Росії в Україні ретельно фіксують та розслідують. Усіх винних буде притягнуто до відповідальності.

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Автор: Ірина Пундор