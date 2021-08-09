Тисячі антисептиків, масок та вакцинація: у МОЗ готуються приймати в Умані паломників-хасидів

В Умані, що на Черкащині, тривають останні приготування до безпечної зустрічі хасидів, які приїдуть святкувати Рош га-Шан – юдейський Новий рік. Зокрема, вакцинуються представники готелів та ресторанів.

Епідеміологічна ситуація в Україні, вакцинація та підготовка до святкування дозволяють приймати паломників. Про це сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Віряни приїдуть до Умані на початку вересня 2021 року. У Міністерстві охорони здоров'я встановили базові протиепідемічні вимоги. Мовиться про масковий режим, вимірювання температури тіла та особливості пасажироперевезення.

Які правила діятимуть для хасидів

Перевізник, який везтиме хасидів, має забезпечити вимірювання температури. Брати участь у паломництві не можна людям з ознаками респіраторних захворювань.

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Бути на території скупчення паломникам дозволять лише в масках. Крім того, у МОЗ, спільно з партнерами, вживають таких заходів:

розповсюджують інформаційні матеріали в аеропортах та Умані;

до Умані привезуть 50 тисяч експрес-тестів, а щоб збільшити показники тестування хасидів Товариство Червоного Хреста залучило волонтерів з України та Ізраїлю;

Центр громадського здоров'я виділив 19 тисяч антисептиків та 190 тисяч масок.

"Робимо все, щоб в'їзд та перебування паломників на території України були безпечними як для місцевих громадян, так і для тих, хто приїде", – сказав Ігор Кузін.

Яким було паломництво хасидів до Умані у 2020 році