Мобілізація в Україні: чи можуть чоловіки відмовитися від призову до ЗСУ

Чоловіки призовного віку під час дії воєнного стану та загальної мобілізації можуть бути призваними до служби в ЗСУ. Юрист пояснив, чи можуть вони відмовитись та що в такому випадку їм загрожує.

Адвокат Ростислав Кравець розповів, що закон України про військовий обов'язок і військову службу не передбачає можливість відмовитись від мобілізації. Однак чоловік може не бути мобілізованим у випадку, якщо має відстрочку від мобілізації або звільнення від військової служби.

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Що відомо про відмову від служби під час загальної мобілізації

Звичайно, у нас не рабська країна, людина може відмовитися (від мобілізації – 24 Канал), та за це буде нести відповідальність як за ухилення від мобілізації,

– пояснив адвокат.

За його словами, якщо людина після вручення повістки без поважної причини не з'явилась до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), то може отримати штраф. Адвокат пояснив, що поважною причиною може бути, наприклад, хвороба.

Якщо ж чоловік призовного віку систематично ухиляється від мобілізації, то тоді для нього передбачена кримінальна відповідальність на 3 – 5 років. Однак експерт попереджає – правоохоронцям треба довести факт ухилення.

Повинні бути докази, що людина отримала повістку. Зазвичай люди у суді підтверджують той факт, що вони не хочуть воювати, відмовляються від військової служби, про що і свідчать відповідні вироки. Повинно бути явно доведене ухилення. Це не той випадок, коли людині кинули повістку за адресою, де вона не живе 20 років, і вважають, що це ухилення. Ні, ухиленням буде лише факт, коли людині особисто було вручено цю повістку,

– пояснив Ростислав Кравець.

Він уточнив, що достатніми підставами порушити кримінальну справу для правоохоронців може бути щонайменше три зафіксованих факти ухилення від мобілізації. Тобто мовиться про ситуацію, коли людині під особистий підпис декілька разів вручили повістку, а вона не з'явилась до ТЦК та СП.

"Загалом три рази повинно бути доведено, що людина дійсно отримала повістку і дійсно не з'явилась", – запевнив адвокат.

В Україні можуть скасувати відстрочку для певної категорії студентів

У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти. Мовиться про чоловіків певного віку, які здобувають другу вищу освіту. Проєкт закону зареєстрував член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член фракції партії "Слуга народу" Федір Веніславський.

Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу, третю, четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли,

– підкреслив нардеп.

За його словами, згідно з даними міністерства освіти та науки:

2019 – 2021 роках студентів віком від 25 років і старше – було близько 40 тисяч осіб;

у 2022 році – стало понад 106 тисяч;

у 2023 році – цифри також наближаються до 100 тисяч.

"Це означає, що 60 тисяч чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову", – запевнив Веніславський.

За такі зміни виступив і міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Він переконаний, що навчатися ніколи не пізно, та вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів.

Але зараз ми маємо тенденцію, коли люди використовують вступ до університетів як легальний, але все ж таки нечесний спосіб уникнути мобілізації,

– сказав міністр.

За його словами, у 2022 році на 55 тисяч чоловіків більше, аніж у 2021 році, вступили у заклади вищої освіти.