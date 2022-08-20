Ердоган може повпливати на ситуацію щодо ЗАЕС, – Ступак про можливий "жест доброї волі"
У Львові завершились тристороння зустріч Володимира Зеленського, Антоніу Гутерреша та Реджепа Ердогана. Цікаво, що під час перемовин територію України окупанти майже не обстрілювали.
Це може бути пов'язане з тим, що путін дуже поважає президента Туреччини Ердогана, як і главу КНР Сі Цзіньпіня. Про це 24 каналу сказав колишній співробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак.
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Натомість генсек ООН Гутерреш не користується авторитетом у кремлівського диктатора. Згадаймо, наскільки потужно росіяни обстріляли Київ під час його попереднього візиту до України.
Ердоган усвідомлює наслідки
Ердоган може повпливати саме на питання Запорізької АЕС, оскільки Туреччина розташована не так далеко від можливого епіцентру ураження, і ці радіоактивні частинки можуть бути віднесені на турецьку територію. Він зацікавлений у демілітаризованій зоні навколо АЕС,
– наголосив Ступак.
Звісно, Україні потрібна якомога більша територія демілітаризованої зони – 100 – 120 кілометрів. Натомість для росіян це взагалі невигідно, адже вони будуть змушені відтягнути свої війська, зробивши "черговий жест доброї волі".
"Це буде загорнуто в обкладинку "жест дружби та поваги між російським й турецьким народами", "поважаємо пана Ердогана", "йдемо назустріч". Таким чином можна розіграти", – сказав Ступак.
Ситуація на ЗАЕС: коротко
- Загарбники постійно обстрілюють Запорізьку АЕС. У МАГАТЕ заявили, що росіяни створили реальний ризик ядерної катастрофи.
- У розвідці зауважили, що росіяни замінували енергоблоки Запорізької АЕС. Вони також завезли туди свою техніку, зброю та вибухівку. російські загарбники натякнули, що готові підірвати ЗАЕС у випадку спроби штурму українських військових.
- Дії окупантів на ЗАЕС свідчать про те, що держава-агресорка займається ядерним тероризмом. Сьогодні "росатом" – найбільша російська корпорація, проти якої немає західних санкцій.
- Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що у випадку аварії на ЗАЕС доведеться евакуювати понад 400 тисяч людей. Це мешканці Запорізької та Дніпропетровської областей.
- 19 серпня росіяни готуються влаштувати теракт на найбільшому в Європі ядерному об'єкті. За даними розвідки, працівники "росатому" залишили територію ЗАЕС. Традиційно, окупанти хочуть звинуватити у злочині ЗСУ.
- Потенційна аварія на Запорізькій АЕС загрожує не лише Україні, а й сусіднім державам. Так, внаслідок вибуху постраждає, зокрема, російська територія – Курська область та Кубань будуть непридатні до сільгоспвикористання впродовж 300 років.
- За словами Володимира Зеленського, окупанти перетворили Запорізьку АЕС на мішень. Він застеріг, що літо 2022 року може увійти в історію як одна з найтрагічніших.
- Глава Туреччини Реджеп Ердоган занепокоєний ситуацією навколо ЗАЕС. Після розмови з президентом України Володимиром Зеленським турецький лідер заявив, що не хоче повторення Чорнобиля.
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