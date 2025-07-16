Санкції США — це удар по Пекіну: чи може Китай наважитись на передачу зброї Росії

Китай заявив про намір посилити підтримку Росії на тлі останніх погроз Дональда Трампа щодо можливого запровадження мит. Можливо, якоюсь морою це непрямий ультиматум для Пекіна, бо ухвалення санкцій через 50 днів – це загроза для КНР.

Військовий експерт Давид Шарп озвучив 24 Каналу думку, що наразі Китай дотримується своєї політики. Однак є ситуації, за яких не виключено, що Пекін може передати Росії зброю.

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За яких умов КНР може постачати Росії зброю?

Давид Шарп зазначив, що санкції через 50 днів або відновлення законопроєкту Грема-Блюменталя – це пряма загроза Китаю. Питання стоїть у їхній реалізації та політичній волі.

Але мовиться про те, що щодо китайських компаній, можливо, державних структур, будуть введенні вторинні санкції, якщо вони продовжать торгувати з Росією. Тобто це якоюсь мірою непрямий ультиматум Пекіну та іншим країнам. Зокрема, Індії,

– сказав він.

Пекін теоретично може надавати Росії зброю. Однак вони дотримуються обережної стратегії протягом 3, 5 років. Пекіну невигідно, щоб Росія програла. Однак також їм невигідно, щоб сам Китай зіштовхнувся із серйозними економічними проблемами.

Річ у тім, що Росія – це джерело поставок дешевих енергоносіїв. Приємно бути у ситуації, коли Москва помітно від тебе залежить, а Захід змушений свої зусилля, зокрема, воєнні ресурси, витрачати на підтримку України. Тому менше звертає увагу на Китай, який у цей час готується до можливого протистояння із Заходом,

– пояснив військовий експерт.

Усе це дуже важливо для Пекіна. Але також для КНР потрібна торгівля із Заходом, відносини зі США, з Європою. Крім того, важливі технології. Китай планує свій прогрес та довгострокову програму розвитку, яка базується на технологіях. Для цього їм треба західні країни. Тому йти на серйозну конфронтацію із ними – не в інтересах Китаю.

Прямі поставки зброї були б відступом від стратегії. Думаю, вони могли б відбутися, наприклад, у випадку поставок Tomahawk чи ще чогось. Тобто щось повинно сильно змінитися у реаліях, щоб Китай різко змінив свою політику. Не можна цього виключати,

– припустив Давид Шарп.

Однак наразі китайці дотримуються свого підходу. Приводів, щоб різко щось змінити, поки не було. Потрібно ретельно слідкувати за тим, що відбувається. Роль Китаю дуже велика. Зокрема, у всьому, що стосується російського воєнного виробництва.

Нагадаємо, Китай обіцяє посилити підтримку Росії на тлі погроз Трампа. Президент КНР Сі Цзіньпінь заявив про необхідність Москви та Пекіна "посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах". Крім того, у Китаї стверджують про нібито "поглиблення" довіри між сторонами. Зазначається, що КНР разом з Кремлем створюють "модель нового типу міжнародних відносин". Пекін наголошує на нейтралітеті країни.