Росія не зможе воювати: чи може Сі змусити Путіна завершити війну

Лунають припущення, що Сі Цзіньпін міг би натиснути на Путіна, щоб вона припинила війну проти України. Все тут залежить від бажання Китаю.

Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов, зауваживши, що це цілком можливо. Китай міг би натиснути на Путіна, аби той припинив бойові дії та пішов на адекватні переговори.

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Китай допомагає Росії

Як наголосив Леонов, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен говорив, що 70% верстатів та 90% мікроелектроніки, які Росія використовує для війни, надходять з Китаю. Якби цього не було, країні-агресорці було б значно важче.

Якщо Китай скаже стоп – Росія не зможе воювати роками. Китай серйозно тримає російську економіку. Цілі галузі перебувають під контролем Пекіну. Все це свідчить про те, що Китай має можливості натиснути і за необхідності контролювати виконання домовленостей,

– сказав Леонов.

Угоди з Росією не варті і паперу, на якому вони будуть написані. Але якби Китай взявся за це, то Кремль був би змушений їх дотримуватися.