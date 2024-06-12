У Польщі прокоментували ймовірність збиття ракет над Україною
Джерело:Ukraine Recovery Conference
Польща спільно із союзниками могла б знищувати над територією України російські повітряні цілі. Наразі стосовно цього лунають численні обговорення.
І хоч розмови на цю тему тривають, однак жодного рішення ухвалити не вдалося й досі. Про це під час Конференції з відновлення України у Берліні заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
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Як триває перебіг обговорень
Радослав Сікорський стверджує, що російські ракети вже неодноразово порушували повітряний простір Польщі, внаслідок чого країна підіймала у небо свою авіацію. Ба більше, одна з них пролетіла кількасот кілометрів у повітряному просторі країни.
За його словами, після такого "польоту" ракета упала на відстані близько 10 кілометрів від його дому на півночі Польщі, що навіть ближче до кордону з Німеччиною, ніж кордону з Україною.
Польський представник наголосив, що Польща, звичайно, має збивати російські ракети над своєю територією. Натомість виникає питання щодо збиття ракет над територією іншої країни, оскільки така ракета може впасти й від неї може постраждати хтось на землі.
Тому розмови на цю тему ведуться, жодного рішення ще не прийнято,
– заявив він.
Що цьому передувало
- Речник МЗС Польщі Павел Вронський вже наголошував, що питання щодо можливого залучення польських систем ППО до відбиття російських атак розглядають як на технічному рівні, так і на юридичному. Україна зверталася з такою ініціативою.
- Дмитро Кулеба заявляв, що американські системи Patriot, розміщені у Польщі, можуть захищати повітряний простір над Україною. Він додав, що це також би захистило країни НАТО від російських дронів та ракет, які періодично перетинають їхній повітряний простір.
- Ба більше, у німецькому Бундестазі нещодавно також прозвучала потужна заява щодо можливості збивати російські ракети над Україною. Зокрема, у Німеччині переконані, що Північноатлантичний Альянс має взяти участь у відбитті російських атак.
- Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш зазначив, що Польща має всі технічні можливості, щоб закрити українське небо на Заході. До того ж в українських військових з'явилася б можливість використовувати на інших напрямках дефіцитні засоби та системи ППО.