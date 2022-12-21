Без України – це несерйозна розмова: чи може Путін відродити Радянський Союз

Владімір Путін 19 грудня прилетів до Мінська та зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Перед цим було багато розмов, що мета візиту російського диктатора – відтворити Радянський Союз й приурочити до сторіччя його створення.

У стрімі на 24 каналі американський політолог Раміс Юнус розповів, щоб проголосити "СРСР 2.0", треба згадати, як проголошувався "СРСР 1.0". Найперше це – Росія, Білорусь та Україна. Без третьої головної країни, яка є державотворчою складової, говорити про це немає сенсу.

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Він додав, що був би сенс, якби туди могли доєднати хоча б одну країну з Середньої чи Центральної Азії. Наприклад, Казахстан чи Узбекистан. Проте, зрозуміло, що цього не станеться. Ці країни стрімко розвивають свої відносини в новому союзі – "Організація Тюркських держав".

Раміс Юнус зазначив, що за формою й за змістом вони швидко наповнюються. Варто тільки глянути на активність політичних та економічних контактів, декларації, договори, які укладають в межах цієї організації, а тоді подивіться на відносини тієї ж Білорусі та Росії за останні 20 років. Цей шлях проходить дуже швидкими темпами, ніж у країн з диктаторами.

А все чому? Тому що тут крім культури, релігії, ідеології – є й політична конʼюктура. Те, що геополітична ситуація змінюється, вона якраз й відповідає за створення нового центру. Тобто це крок вперед, а ось "Радянський Союз 2.0" – це крок назад,

– пояснив Раміс Юнус.

За його словами, завжди, коли хтось шось хоче пред'явити своїм народам, він має для цього подати не просто ідеологічні та націоналістичні гасла.

Американський політолог додав, коли розвалився Радянський Союз, всі країни пострадянського простору побачили, що таке цивілізований світ – за залізною завісою жили погано та бідно.

Дивіться повне відео з Рамісом Юнусом на ютубі 24 каналу:

"Вже виросло нове покоління людей, особливо ті, хто втікають з тієї ж Росії й ті, які сотнями тисяч виходили в тій же Білорусі. Ви їм будете пропонувати "Радянський Союз 2.0"? Його можна запропонувати бабусям та дідусям, які живуть в губерніях Росії останні 60 – 70 років. Проте майбутнє Росії не за ними, майбутнє за тими, хто користується інтернетом, планшетом й говорить абсолютно іншою мовою, ніж та, якою говорить Путін та його команда, а також Лукашенко та його команда", – акцентував експерт.

На його думку, людям 21 століття треба пропонувати абсолютно інші конструкції. Саме тому не буде оголошення "Радянського Союзу 2.0".

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