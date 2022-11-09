План готував з 2014 року: Жданов відповів, чи може Путін відступити

Владімір Путін не може зупинити війну проти нашої держави, адже втратить не тільки посаду президента. Так, відсторонення від влади внаслідок програшу у війні може вартувати російському диктатору життя.

Річ у тім, що Путін живе у своєму ілюзорному світі – він розуміє, що є певні невдачі на лінії фронту, але не вважає це програшем і постійно говорить, мовляв, "все йде за планом". Таку думку у своєму стрімі висловив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.

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"Путін буде йти до кінця"

Утім, очільник Кремля чудово розуміє, що йому зараз треба перемир'я, щоб трохи пригальмувати. А в цей час перегрупувати та забезпечити армію загарбників усім необхідним для завершення війни.

Саме тому протягом останнього тижня лобісти країни-агресорки просувають думку, що терміново необхідний мир між Україною та Росією та відновлення переговорного процесу.

Путін буде йти до кінця – він не може визнати поразку, бо для нього це буде політична або навіть фізична смерть,

– зауважив Жданов.

Крім того, й просто зупинитися на досягнутому російський диктатор не може. Сьогодні очільник Кремля не здатен зробити так, як у 2014 році – змусити Україну підписати якісь "Мінські домовленості" та отримати час на підготовку в 8 років.

Жданов відповів, чи може Путін відступити: дивіться відео

Російський диктатор втрачає владу