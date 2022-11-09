План готував з 2014 року: Жданов відповів, чи може Путін відступити
Владімір Путін не може зупинити війну проти нашої держави, адже втратить не тільки посаду президента. Так, відсторонення від влади внаслідок програшу у війні може вартувати російському диктатору життя.
Річ у тім, що Путін живе у своєму ілюзорному світі – він розуміє, що є певні невдачі на лінії фронту, але не вважає це програшем і постійно говорить, мовляв, "все йде за планом". Таку думку у своєму стрімі висловив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал.
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"Путін буде йти до кінця"
Утім, очільник Кремля чудово розуміє, що йому зараз треба перемир'я, щоб трохи пригальмувати. А в цей час перегрупувати та забезпечити армію загарбників усім необхідним для завершення війни.
Саме тому протягом останнього тижня лобісти країни-агресорки просувають думку, що терміново необхідний мир між Україною та Росією та відновлення переговорного процесу.
Путін буде йти до кінця – він не може визнати поразку, бо для нього це буде політична або навіть фізична смерть,
– зауважив Жданов.
Крім того, й просто зупинитися на досягнутому російський диктатор не може. Сьогодні очільник Кремля не здатен зробити так, як у 2014 році – змусити Україну підписати якісь "Мінські домовленості" та отримати час на підготовку в 8 років.
Жданов відповів, чи може Путін відступити: дивіться відео
Російський диктатор втрачає владу
- Владімір Путін чудово розуміє, що поразка в Україні та деокупація наших територій означає крах його режиму. Ігор Яковенко вважає, що єдиним можливим шляхом порятунку для російського диктатора є домовленість з Заходом, щоб вмовити Україну "пробачити та помилувати" його.
- В американському Інституті вивчення війни висловили думку, що очільник Кремля слабне й став залежним від засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і голови Чечні Рамзана Кадирова, які нарощують свій вплив.
- До того ж Пригожин та Кадиров поки зацікавлені в тому, щоб Путін залишався при владі, адже навіть слабкий російський диктатор наразі їм згодиться. Однак вони активно готуються до того, що буде в Росії після Путіна.
- Ба більше, серед військового керівництва країни-агресорки наростає конфлікт та боротьба за владу. Російське керівництво перекладає вину один на одного. Так, Пригожин звинувачує у провалах на війні міністра оборони Шойгу та його першого замісника Герасимова, а вони перекладають своєю чергою відповідальність на Путіна.