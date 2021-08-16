Може стати "геополітичним Чорнобилем", – ексдиректор ЦРУ про захоплений Афганістан

Ексглава ЦРУ заявив, що захоплення Афганістану терористами "Талібану" матиме вплив на політичну ситуацію у багатьох країнах світу. Зокрема, наслідки відчують у США.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус назвав захоплення влади талібами справжньою катастрофою. Вона "отруюватиме" життя Штатів та їхніх союзників.

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Петреус наголосив, що "новий" Афганістан стане своєрідним "Чорнобилем". Влада терористів стане ударом для нацбезпеки сусідніх держав.

Ексглава ЦРУ зауважив: він вже попереджував про "психологічний колапс", який доведеться пережити силам Афганістану, коли вони усвідомлять, що залишилися наодинці з талібами.

Реакція США на ситуацію в Афганістані

Президент США Джо Байден зауважив, що не шкодує про виведення військ США з Афганістану.

За словами лідера Штатів, ще 1 або 5 років військової присутності його країни нічого б не змінили.

Байден наголосив: "нескінченна американська присутність під час громадянського конфлікту в іншій країні була для мене неприйнятною".

Держсекретар США Ентоні Блінкен зауважив, що військові зі США досягнули головної мети в Афганістані. Вони нейтралізували загрозу з боку організаторів теракту 11 вересня 2001 року.

Що відбувається в Афганістані: останні новини

Станом на 16 серпня в Афганістані заборонили показ розважальних передач. Жителі країни відтепер можуть слухати лише трансляції Корану.

Люди намагаються виїхати з Афганістану. Вони відчайдушно намагаються втиснутись в літаки аеропорту Кабула. Зачепившись за шасі літака, декілька людей загинули.

Бойовики наказали підготувати списки незаміжніх жінок. Їх примуватимуть до шлюбів з бойовиками.

За даними ЗМІ, терористи розпочали страти. Зокрема, вони розстріляли 10 військових.