Може стати "геополітичним Чорнобилем", – ексдиректор ЦРУ про захоплений Афганістан

16 серпня 2021 , 14:54
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Джерело:

The Times

Ексглава ЦРУ заявив, що захоплення Афганістану терористами "Талібану" матиме вплив на політичну ситуацію у багатьох країнах світу. Зокрема, наслідки відчують у США.

Колишній глава ЦРУ Девід Петреус назвав захоплення влади талібами справжньою катастрофою. Вона "отруюватиме" життя Штатів та їхніх союзників.

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Петреус наголосив, що "новий" Афганістан стане своєрідним "Чорнобилем". Влада терористів стане ударом для нацбезпеки сусідніх держав.

Ексглава ЦРУ зауважив: він вже попереджував про "психологічний колапс", який доведеться пережити силам Афганістану, коли вони усвідомлять, що залишилися наодинці з талібами. 

Реакція США на ситуацію в Афганістані

  • Президент США Джо Байден зауважив, що не шкодує про виведення військ США з Афганістану
  • За словами лідера Штатів, ще 1 або 5 років військової присутності його країни нічого б не змінили. 
  • Байден наголосив: "нескінченна американська присутність під час громадянського конфлікту в іншій країні була для мене неприйнятною".
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен зауважив, що військові зі США досягнули головної мети в Афганістані. Вони нейтралізували загрозу з боку організаторів теракту 11 вересня 2001 року.
Зауважте! Бойовики талібану 15 серпня оголосили, що контролюють усю територію Афганістану

Що відбувається в Афганістані: останні новини

  • Станом на 16 серпня в Афганістані заборонили показ розважальних передач. Жителі країни відтепер можуть слухати лише трансляції Корану.
  • Люди намагаються виїхати з Афганістану. Вони відчайдушно намагаються втиснутись в літаки аеропорту Кабула. Зачепившись за шасі літака, декілька людей загинули.
  • Бойовики наказали підготувати списки незаміжніх жінок. Їх примуватимуть до шлюбів з бойовиками.
  • За даними ЗМІ, терористи розпочали страти. Зокрема, вони розстріляли 10 військових. 
Автор: Мар'яна Бекало